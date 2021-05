Eurowizja 2021: To oni pojawią się u boku Rafała Brzozowskiego na scenie

Znamy już pełny skład eurowizyjnej ekipy Rafała Brzozowskiego, która towarzyszyć mu będzie na scenie w Rotterdamie. Wszyscy są już na miejscu, gdzie w poniedziałek rozpoczynają się próby.

Rafał Brzozowski i Agustin Egurrola z eurowizyjną ekipą tancerzy na Okęciu w Warszawie AKPA

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa odwołano Konkurs Piosenki Eurowizji 2020 w Rotterdamie (Holandia). Choć sytuacja na całym świecie wciąż nie jest ustabilizowana, w tym roku festiwal ma się odbyć zgodnie z planem w dniach 18, 20 (półfinały) i 22 maja (finał).

Reprezentantem Polski został znany z "Koła fortuny" i "Jaka to melodia?" Rafał Brzozowski (w konkursie wystartuje jako Rafał). Wokalista w Rotterdamie wykona piosenkę "The Ride" ( sprawdź tekst i polskie tłumaczenie! ).

Polak wystąpi w drugim półfinale, który według specjalistów od Eurowizji jest słabiej obsadzony. Główni faworyci do wygranej - Malta ( sprawdź! ) i Szwecja ( posłuchaj! ) - rywalizować będą w pierwszym półfinale. W czołówce są także Francja i Włochy, czyli przedstawiciele tzw. Wielkiej Piątki, którzy mają gwarantowane miejsca w finale.

W Rotterdamie rozpoczęły się już sceniczne próby uczestników konkursu. W najbliższym czasie Brzozowski (tak jak inni uczestnicy) co dwa dni będzie przechodził testy na koronawirusa.

Zgodnie z eurowizyjnymi zasadami, na scenie może pojawić się maksymalnie sześć osób. Rafała wesprze jeden chórzysta oraz czterech tancerzy.

Pomocą wokalną służyć będzie stojący z boku sceny Paweł Skiba, znany do tej pory jako jeden z wokalistów Studia Accantus, grupy GooseBumps i programu "Jaka to melodia?". Z zespołem My Bike pojawił się w siódmej edycji "Must Be The Music" w Polsacie.

Ma na koncie także udział w drużynie Natalii Kukulskiej w programie "Bitwa na głosy" i dziecięcej Eurowizji.

Za choreografię odpowiada Agustin Egurrola, który wybrał też tancerzy towarzyszących Brzozowskiego (część z nich pojawiła się też w teledysku "The Ride").

W skład ekipy tanecznej weszli Miłosz Kuterasiński, Daniel Borzewski, Bartosz Kołecki i Maciej Miśkiewicz.

Miłosz tańczył z Idą Nowakowską podczas jej występu w Interval Act Eurowizji Junior 2019 w Gliwicach, z kolei Bartosz pojawił się programie "Mam talent", "Dance, Dance, Dance" oraz... był uczestnikiem show "Milionerzy". Maciej także jest profesjonalnym tancerzem, z kolei Daniel nie tylko tańczy, ale też w 2019 roku został Misterem Polski.

Dzięki współpracy ze studiem VOLT mogliśmy go oglądać w wielu programach telewizyjnych takich jak "Mam talent", "Taniec z gwiazdami", "Jaka to melodia" czy "The Voice of Poland".

