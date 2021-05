Eurowizja 2021. Roksana Węgiel wspiera Rafała Brzozowskiego! Nagrała specjalne wideo

20 maja to dla Rafała Brzozowskiego szczególna data - data półfinału Eurowizji 2021 z jego udziałem. Wokalista może liczyć na wsparcie przyjaciół z branży. Ciepłe słowa przesłała mu m.in. Roksana Węgiel.

Roksana Węgiel wspiera Rafała Brzozowskiego / Mieszko Piętka / AKPA

W Rotterdamie trwa 65. Konkurs Piosenki Eurowizji. W ubiegłym roku wydarzenie odwołano z powodu pandemii koronawirusa. Finał odbędzie się 22 maja.



Polskę reprezentuje w tym roku Rafał Brzozowski z piosenką "The Ride". Zastąpił on Alicję Szemplińską, która miała wystąpić na Eurowizji 2020. Konkurs został jednak odwołany z powodu pandemii koronawirusa.



Wybór Rafała Brzozowskiego spotkał się z krytyką, a bukmacherzy nie dają wokaliście zbyt dużych szans. Negatywne opinie dotyczyły zarówno utworu, jak i samego występu.



Na temat hejtu skierowanego w stronę piosenkarza wypowiadała się wcześniej m.in. Roksana Węgiel. "Jest to obciążenie. Rafał musi się z tym wszystkim zmierzyć. Albo odciąć się od tego. Ja bym tego nie czytała na jego miejscu. Mam nadzieję, że tego nie robi, bo to może tylko pogorszyć jego stan psychiczny. Nic więcej" - stwierdziła nastolatka.



Teraz w ramach wsparcia nagrała na polskiego reprezentanta specjalny filmik. "Eurowizja 2021 zbliża się do nas wielkimi krokami. Ja już nie mogę się doczekać i z całego serca trzymam kciuki za naszego reprezentanta, Rafała Brzozowskiego. Kochani sytuacja wygląda tak, że Rafał jest zdany na głosy widzów z zagranicy i podlega on ocenie jurorów, więc dlatego przyda mu się wielki support. Trzymamy kciuki" - mówiła na nagraniu.

"Chciałbym zachęcić wszystkim moich znajomych z zagranicy, no i was, żebyście rozpowszechnili tę wiadomość. Wierzymy w ciebie Rafał" - dodała.

Wsparcie wokaliście przekazali także m.in. Edyta Górniak, która przed wyjazdem na Eurowizję zaprosiła piosenkarza do siebie, by przećwiczyć wokal, a także gwiazdor znany z "365 dni", Michele Morrone."o bardzo fajna piosenka, w klimacie lat 80. To bardzo dobra piosenka (...). Ludzie, kiedyś ja miałem marzenie i teraz czuję, że chcę pomóc innemu artyście. Europo, po prostu głosujmy na Rafała" - mówił Morrone.