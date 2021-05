Do sieci trafiła nowa, nieco zmieniona wersja eurowizyjnej piosenki Rafała Brzozowskiego "The Ride". Co zostało zmienione i jak wpłynie to na sam występ Polaka?

W Rotterdamie trwają intensywne przygotowania do 65. Konkursu Piosenki Eurowizji. W ubiegłym roku konkurs odwołano z powodu pandemii koronawirusa.

W Holandii ostatecznie zapadła decyzja, że w Rotterdam Ahoy uczestników wspierać będą fani. Festiwal odbędzie się zgodnie z planem w dniach 18, 20 (półfinały) i 22 maja (finał).

13 maja odbyła się druga próba Rafała Brzozowskiego, który w tym roku reprezentuje Polskę z piosenką "The Ride" (sprawdź!).

Według pierwszych opinii dziennikarzy Eurowizja.org - Brzozowski wypadł dużo lepiej niż podczas pierwszych prób. Na scenie jest bardziej wyluzowany i poprawił się wokalnie. Dużo mocniej słychać również chórki. Mimo niezłych prób i całkiem pozytywnych reakcji zagranicznej prasy, Rafał Brzozowski według notowań bukmacherów zajmie ostatnie, 17., miejsce w swoim półfinale.



Dzień po drugiej próbie wokalisty na kanale prestiżowego eurowizyjnego bloga Wiwibloggs pojawiła się nieco zmieniona wersja utworu "The Ride".

Tzw. revamp przynosi zmiany głównie w warstwie wokalnej. Piosenka sporo zyskuje zwłaszcza w drugiej zwrotce, ostatni refren jest podbudowany, niektóre partie spowolnione. Słyszymy też dużo więcej chórku.

Jak informuje eurowizja.org nagranie nowej wersji nie było wykluczone przez organizatorów, jednak nie będzie mogła ona zostać zaprezentowana podczas półfinału konkursu - tam widzowie usłyszą podstawową wersję.

Autorami "The Ride" są kompozytorzy ze Szwecji - Joakim Övrenius, Thomas Karlsson, Clara Rubensson i Johan Mauritzson. "Myślę, że ta piosenka ma szansę stać się przebojem nie tylko w Polsce" - mówił Brzozowski.



Oficjalna wersja "The Ride":

Odświeżona wersja "The Ride".



