Eurowizja 2021: Rafał Brzozowski wchodzi do gry! Kto wystąpi w drugim półfinale? [PROGRAM, TRANSMISJA, GDZIE OGLĄDAĆ?]

20 maja w Rotterdam Ahoy odbędzie się drugi półfinałowy koncert 65. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji. Na scenie jako szósty w kolejności pojawi się reprezentujący Polskę Rafał Brzozowski z piosenką "The Ride".

Rafał Brzozowski z tanerzami podczas środowej próby przed półfinałem Eurowizji 2021 /Patrick van Emst/ANP / AFP

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa Eurowizja w 2020 roku została odwołana. Europejska Unia Nadawców zdecydowała, że Rotterdam będzie gospodarzem Eurowizji w 2021 roku.

Eurowizja 2021: W Rotterdamie kończą się przygotowania do konkursu

Za nami pierwszy półfinał z udziałem 16 państw. Z tej grupy do finału awansowało 10 reprezentantów następujących krajów: Rosja, Ukraina, Malta, Cypr, Litwa, Szwecja, Norwegia, Belgia, Izrael i Azerbejdżan.

Miejsca w sobotnim finale mają zapewnione także przedstawiciele tzw. Wielkiej Piątki (Włochy, Francja, Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania, czyli kraje, które wnoszą najwięcej pieniędzy do Europejskiej Unii Nadawców - EBU, która organizuje Eurowizję) oraz gospodarz - Holandia.



Transmisja czwartkowego półfinału i finału będzie dostępna na kanałach TVP1, TVP Polonia i eurovision.tv.

Wtorkowy koncert rozpoczną breakdancer Redouan Ait Chitt (Redo) oraz wokalistka Eefje de Visser ("Forward Unlimited"). W przerwie - przed ogłoszeniem kto awansuje do finału - na scenie Rotterdam Ahoy pojawią się tancerz Ahmad Joudeh oraz prezentujący sztuczki rowerowe na BMX-ie Dez Maarsen ("Close Encounter of a Special Kind").

Rafał Brzozowski The Ride

Jako szósty w kolejności wystąpi Rafał Brzozowski z piosenką "The Ride" ( posłuchaj! ), który w tym roku reprezentuje Polską, po tym, jak zastąpił Alicję Szemplińską ( sprawdź! ).

Towarzyszyć mu będzie chórzysta Paweł Skiba oraz czterech tancerzy z Egurrola Dance Studio: Miłosz Kuterasiński, Daniel Borzewski, Bartosz Kołecki i Maciej Miśkiewicz.

RAFAŁ - The Ride - Second Rehearsal - Poland 🇵🇱 - Eurovision 2021

Z powodu wykrytego w polskiej delegacji przypadku koronawirusa dopiero w środę nasza ekipa (po negatywnych testach PCR) została zwolniona z kwarantanny. Brzozowski wziął udział w próbie oraz występie ocenianym przez jurorów.

O awansie do finału (po 10 najlepszych wykonawców z każdego półfinału) decydują punkty przyznawane w stosunku 50:50 przez jurorów i telewidzów. Jurorzy oceniali występy wszystkich tegorocznych uczestników dokładnie na 24 godziny wcześniej niż widzowie.

Na scenie zabraknie reprezentantów Islandii - u jednego z członków grupy Daði og Gagnamagnið potwierdzono koronawirusa. Nie oznacza to jednak dyskwalifikacji zespołu. W tej sytuacji organizatorzy mają do dyspozycji nagranie zapasowe, tzw. live-on-tape, zrealizowane przez delegację. Rzecznik prasowy Islandii oznajmił, że jurorzy zobaczą nagranie z drugiej próby technicznej, która odbywała się w zeszłym tygodniu.

Na czele grupy stoi wokalista Daði Freyr, a w składzie występuje także m.in. jego żona Árný Fjóla Ásmundsdóttir.

Islandia w 2020 roku (wówczas Daði og Gagnamagnið mieli przygotowaną piosenkę "Think About Things (Gagnamagnið)") była niemal murowanym faworytem do zwycięstwa na Eurowizji. Dziennikarze docenili styl zespołu i chwytliwy przebój. Internauci byli zachwyceni natomiast choreografią muzyków.

Daði Freyr (Daði & Gagnamagnið) – 10 Years (Official Video)

Po odwołaniu Eurowizji Islandczycy byli zmuszeni wybrać nową piosenkę. Padło na "10 Years". Szansę na zwycięstwo nieco zmalały, jednak nadal uważa się ich za jednego z pretendentów do zwycięstwa. "Piosenka opowiada o tym, że Árný i ja jesteśmy razem od dziesięciu lat i jak z czasem miłość umacnia się" - tłumaczył Freyr.

Jako pierwsza pojawi się zaliczana do grona faworytów Senhit. Włoska wokalistka reprezentująca San Marino była już na Eurowizji w 2011 r., ale wówczas odpadła w półfinale (razem z m.in. Magdaleną Tul z Polski). Tym razem towarzyszyć jej będzie amerykański raper Flo Rida - jego obecność w Rotterdamie ostatecznie potwierdzono na dwa dni przed półfinałem.

Oto uczestnicy drugiego półfinału Eurowizji 2021 w kolejności występowania:

1. Senhit feat. Flo Rida (San Marino) - "Adrenalina"

2. Uku Suviste (Estonia) - "The Lucky One"

3. Benny Cristo (Czechy) - "Omaga"

4. Stefania (Grecja) - "Last Dance"

5. Vincent Bueno (Austria) - "Amen"

6. Rafał Brzozowski (Polska) - "The Ride"

7. Natalia Gordienko (Mołdawia) - "Sugar"

8. Daði og Gagnamagnið (Islandia) - "10 Years"

9. Hurricane (Serbia) - "Loco Loco"

10. Tornike Kipiani (Gruzja) - "You"

11. Anxela Peristeri (Albania) - "Karma"

12. The Black Mamba (Portugalia) - "Love Is on My Side"

13. Victoria (Bułgaria) - "Growing Up Is Getting Old"

14. Blind Channel (Finlandia) - "Dark Side"

15. Samanta Tina (Łotwa) - "The Moon Is Rising"

16. Gjon's Tears (Szwajcaria) - "Tout l'Univers"

17. Fyr & Flamme (Dania) - "Øve os på hinanden".