Eurowizja 2021: Pokazano zapasowy występ Rafała Brzozowskiego. Lepiej niż na żywo?

W sieci można obejrzeć, jak wyglądał zapasowy występ Rafała Brzozowskiego na tegoroczną Eurowizję. Komentujący zwracają uwagę, że był on dużo lepszy niż to, co zobaczyliśmy na żywo podczas drugiego półfinału.

Rafał Brzozowski odpadł w półfinale Eurowizji /Splash News /East News

Rafał Brzozowski z piosenką "The Ride" odpadł w drugim półfinale Eurowizji 2021, który odbył się 20 maja.



Nasz reprezentant zajął podczas swojego koncertu 14. miejsce zdobywając 35 punktów - 18 od jurorów (trzeci najgorszy wynik w historii) i 17 od widzów (najgorszy wynik w historii).

Przed półfinałem Brzozowskiego istniało niebezpieczeństwo, że wokalista nie wystąpi na żywo podczas konkursu Eurowizji. Wszystko ze względu na pozytywny test na koronawirusa w polskiej delegacji.

Ostatecznie jednak polski przedstawiciel pojawił się na scenie i miał okazję pokazać się na scenie w Rotterdamie.



Na wypadek dłuższej kwarantanny każda delegacja przygotowała dla organizatorów tzw. live-on-tape, czyli przygotowane wcześniej nagranie z występem. To zrealizowane zostało 20 marca w podwarszawskiej hali Transcolor.

Tydzień po Eurowizji ujawniono, jak wyglądał nagrany występ Rafała Brzozowskiego. Całość wygląda dużo lepiej wizualnie, neony są dużo bardziej obecne niż na scenie w Rotterdamie, lepsza wydaje się też praca kamery. Podczas występu mocniej słyszymy chórki.

Internauci komentujących występ twierdzą, że to live-on-tape mógł przynieść Polsce dużo lepsze miejsce na Eurowizji niż występ na żywo.

"Milion razy lepiej niż podczas występu na żywo na Eurowizji!", "Byłaby szansa na finał" - czytamy pod występem.



Występ możecie zobaczyć w linku poniżej (35:04):