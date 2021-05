Eurowizja 2021: Kim jest Senhit? San Marino zaskoczyła podczas konkursu

Podchodząca z Erytrei włoska wokalistka Senhit jest w tym roku reprezentantką San Marino na Eurowizji. Gwiazda miała w zanadrzu kilka niespodzianek.

Senhit na próbach przed Eurowizją /Vyacheslav Prokofyev/TASS /Getty Images

San Marino to jeden z najmniej doświadczonych krajów w eurowizyjnej stawce. Z powodu niewielkiej liczby mieszkańców jest też wręcz zmuszony do wybierania swoich przedstawicieli na konkurs spoza swojego kraju. W 2019 roku był to pochodzący z Turcji Serhat, który zaskakująco awansował do półfinału.

Teraz apetyty San Marino są dużo większe, gdyż według bukmacherów mały kraj może zająć miejsce w pierwszej dziesiątce. Wszystko za sprawą coraz lepiej ocenianej Senhit. Kim jest wokalistka?



Senhit Zadik na świat przyszła w Bolonii, jej rodzice pochodzą natomiast z Erytrei. Karierę muzyczną zaczęła pod koniec XX wieku, a w kolejnych latach miała okazję współpracować z Zucchero, Laurą Pausini, Gianną Nanni i Fiorellą Mannoią.

Senhit, działająca w przeszłości również pod pseudonimem Senit, kilkakrotnie próbowała rozkręcić swoją karierę w Stanach Zjednoczonych, co ostatecznie jej się nie udało. Zdobyła tam jednak cenne kontakty.



W 2011 roku reprezentowała po raz pierwszy San Marino podczas Eurowizji. Wokalistka z balladą "Stand By" poległa jednak już w półfinale, zajmując tam dopiero 16. miejsce.

Po 10 latach Senhit wróciła do konkursu. Tym razem z tanecznym i chwytliwym utworem "Adrenalina", a gościnnie w numerze pojawia się znany na całym świecie raper Flo Rida, znany z takich utworów jak: "Whistle", "Good Feeling"i "Wild One", które na Youtube mają po kilkaset milionów wyświetleń.

Od początku Eurowizji Senhit i delegacja z San Marino nieco tajemniczo wypowiadali się na temat możliwego występu Flo Ridy na festiwalu, a wiele osób na miejscu było przekonanych, że to zasłona dymna i że raper nie dotrze do Rotterdamu. Ten jednak zjawił się w Holandii niemal w ostatniej chwili i zdążył wystąpić z wokalistką na ostatnich próbach oraz podczas półfinału.



Na kilka tygodni przed Eurowizją artystka zjawiła się w Polsce i wystąpiła w duecie z Rafałem Brzozowskim, wykonując hit "Waterloo" Abby.

Duet ze znanym raperem to nie jedyna niespodzianka, którą zobaczyli widzowie. Drugą było jej oryginalne nakrycie głowy, które towarzyszy jej na początku występu, przypominające koronę.

"Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Przede wszystkim dlatego, że San Marino na to zasługuje. My naprawdę pracowaliśmy ciężko przez ostatni rok. Zrobiliśmy 'Freaky Trip to Rotterdam' i inne eurowizyjne projekty, więc myślę, że zasłużyłam na finał. Naprawdę postaram się wprowadzić San Marino do finału. A potem będę walczyć o to, by San Marino było jak najwyżej" - mówiła serwisowi eurowizja.org.