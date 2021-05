Eurowizja 2021: Kim jest Maneskin? Zaczynali od grania na ulicach

Grający alternatywnego rocka włoski kwartet Maneskin według bukmacherów powinien wygrać 65. Konkurs Piosenki Eurowizji. W ojczyźnie piosenka "Zitti e buoni" zdążyła się już pokryć dwukrotną platyną.

Damiano David stoi na czele grupy Maneskin /Vyacheslav Prokofyev/TASS /Getty Images

Maneskin tworzą wokalista Damiano David, basistka Victoria De Angelis, gitarzysta Thomas Raggi i perkusista Ethan Torchio.

Zespół powstał w 2016 r. założony przez czwórkę szkolnych przyjaciół. Nazwę oznaczającą "światło księżyca" w języku duńskim zaproponowała Victoria, która w połowie jest Dunką.

Pierwsze kroki stawiali grając na ulicach, w tym w ścisłym centrum historycznego Rzymu, choćby na Via Del Corso, jednej z najsłynniejszych ulic stolicy Włoch.

Już rok później zespół pojawił się w 11. edycji telewizyjnego programu "X Factor", w którym zajął drugie miejsce. Debiutancka EP-ka "Chosen" przyniosła m.in. tytułowy singel plus zestaw coverów, wykonywanych w telewizji. Materiał w ojczyźnie pokrył się platyną.

W 2018 roku zespół wydał swój pierwszy album studyjny "Il ballo della vita". We Włoszech kwartet szybko uzyskał status lokalnej gwiazdy, podbijając listy przebojów (potrójna platyna). Do promocji materiału grupa nakręciła też dokumentalny film "This is Maneskin" (2018).

Wideo Måneskin - ZITTI E BUONI (Official Video - Sanremo 2021)

W marcu tego roku Maneskin wygrał festiwal w San Remo z piosenką "Zitti e buoni" i w nagrodę został wybrany przedstawicielem Włoch na Eurowizję 2021. Zespół w marcu wypuścił też nowy album "Teatro d'ira: Vol. 1".

Kwartet nie musiał przebijać się przez eurowizyjne półfinały - Włochy są jednym z krajów tzw. Wielkiej Piątki (najwięcej płacący na EBU - Europejską Unię Nadawców organizującą Eurowizję) i mają zagwarantowany występ w finale.



Formacja w najnowszych notowaniach bukmacherów zajmuje pierwsze miejsce (28 procent szans na zwycięstwo). Druga w kolejności Francuzka Barbara Pravi ma 18 proc.