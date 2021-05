Eurowizja 2021: Kim jest James Newman? Jego brat to wielka gwiazda

James Newman ponownie został wybrany przez Wielką Brytanię na reprezentanta kraju podczas Eurowizji. Tym razem wokalista powalczy o zwycięstwo z piosenką "Embers", choć bukmacherzy nie dają mu wielu szans.

James Newman wystąpi w finale Eurowizji /Dean Mouhtaropoulos /Getty Images

Reklama

James Newman to wokalista i kompozytor wielu utworów nominowanych do nagrody Grammy, oraz zdobywca Brit w kategorii brytyjski utwór w 2014 roku, z kawałkiem "Waiting All Night" (posłuchaj!), który został skomponowany specjalnie dla Rudimental oraz Elli Eyre.

Reklama

Newman jest również autorem takich singli jak "Lay It All On Me" (Rudimental feat. Ed Sheeran, posłuchaj!), "Blame" (Calvin Harris feat. John Newman, zobacz klip!) oraz "Therapy", który wykonał wraz z Arminem van Buurenem. James jest bratem słynnego artysty - Johna Newmana.

W zeszłym roku James Newman miał wystąpić w Rotterdamie z piosenką "My Last Breath".



Wideo James Newman - My Last Breath - United Kingdom 🇬🇧 - Eurovision 2020

"To zaszczyt reprezentować Wielką Brytanię w tym roku na Eurowizji. Stworzyłem 'My Last Breath' wraz moimi najlepszymi przyjaciółmi: Edem Drewettem, Iainem Jamesem oraz Adamem Argylem. To niezwykle utalentowani muzycy - współpracowali m.in. z One Direction, Little Mix czy Dua Lipą." - komentował artysta.



Piosenki jednak w Holandii nie zaprezentował ze względu na odwołanie wydarzenia. Brytyjski nadawca zdecydował, że Newman ponownie wystąpi na Eurowizji.

Wideo James Newman - Embers - United Kingdom 🇬🇧 - Official Music Video - Eurovision 2021

Tym razem wokalistka wykona utwór "Embers". W napisaniu go pomagali mu: Danny Shah, Conor Blake, Tom Hollings i Samuel Brennan.

Brytyjczyk według bukmacherów nie jest jednak faworytem. Ostatnie notowania dają mu dopiero 20. miejsce. Przypomnijmy, że Wielka Brytania należy do tzw. wielkiej piątki, czyli państw płacących najwięcej do Europejskiej Unii Nadawców. Z tego też względu Brytyjczycy mają zapewniony automatyczny awans do finału.