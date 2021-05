Eurowizja 2021: Kim jest Destiny z Malty ("Je Me Casse")?

Jedną z faworytek do wygranej w 65. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji jest reprezentująca Maltę Destiny. Jak 18-letnia wokalistka zaprezentowała się na scenie? Było niezwykle żywiołowo, a uwagę zwracał nie tylko przebojowy utwór, ale także kreacja Destiny.

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa Eurowizja w 2020 roku została odwołana. Europejska Unia Nadawców zdecydowała, że Rotterdam będzie gospodarzem Eurowizji w 2021 roku.

Obecnie w Rotterdam Ahoy trwa finał 65. Konkursu Piosenki Eurowizji.

Bukmacherzy do faworytów zaliczają: Włochy (Maneskin - "Zitti e buoni" - sprawdź! ), Francję (Brabara Pravi - "Voila" - posłuchaj! ), Maltę (Destiny - "Je Me Casse" - posłuchaj! ), Islandię (Dadi & Gagnamagnio - "10 Years") i Cypr (Elena Tsagrinou - "Diablo").

W mediach społecznościowych widzowie z całej Europy prześcigają się w zachwytach nad Destiny. "Jeśli to nie była najlepsza piosenka i najlepsza wokalistka dziś wieczorem, to nie wiem, co wy oglądacie" - to jeden z komentarzy.



Pod pseudonimem Destiny kryje się 18-letnia Destiny Chukunyere. Wokalistka podkreśla, że zaszczytem jest podążanie śladami wcześniejszych legend Eurowizji: Leny, Loreen, Månsa Zamerlowa, Emmelie de Forrest, Netty i Duncana Laurence'a.

"'Je Me Casse' to hymn podkreślający znacznie wzmacniania i włączania. Jego przesłanie jest uniwersalne dla wszystkich. Jest to przypomnienie, że presja, aby dostosować się do norm, które nie są naszymi własnymi, będzie zawsze. Społeczeństwo i media mówią nam, jacy musimy być, co musimy posiadać i w jaki sposób żyć. Wypowiedzenie trzech słów 'Je Me Casse' (pol. odchodzę) przeciwko tym ograniczeniom może być trudne, może być nawet wyzwaniem, ale ostatecznie jest wyzwalające. A osobie, której się to uda, stosunkowo łatwo będzie wybierać pomiędzy tym co jest dla niej właściwe, a nie tym co jest łatwe. 'Je Me Casse' nigdy nie było złudzeniem, to prawdziwa historia życia" - mówiła Destiny.

18-latka ma już eurowizyjne doświadczenie - w 2015 r. wygrała Eurowizję Junior. Dotarła do półfinału 11. edycji brytyjskiego "Mam talent" (2017). Wygrała również maltańską odsłonę programu "X Factor" (2019-2020).

Ojcem dziewczyny jest pochodzący z Nigerii Ndubisi Chukunyere, były wieloletni piłkarz drużyny Hibernians. W 2002 r. zaliczył epizod w reprezentacji Nigerii występując w towarzyskim meczu z Egiptem.