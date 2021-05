Eurowizja 2021: Kim jest Destiny z Malty ("Je Me Casse")?

Jedną z faworytek do wygranej w 65. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji jest reprezentująca Maltę Destiny. Wokalistka właśnie otrzymała nagrodę przyznawaną przez widzów OutTV, jednej z największych sieci telewizyjnych dla społeczności LGBTIQ.

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa Eurowizja w 2020 roku została odwołana. Europejska Unia Nadawców zdecydowała, że Rotterdam będzie gospodarzem Eurowizji w 2021 roku.

Półfinały w tym roku odbędą się 18 i 20 maja. W drugim półfinale ma pojawić się Rafał Brzozowski z piosenką "The Ride" ( posłuchaj! ), który w tym roku reprezentuje Polską, po tym, jak zastąpił Alicję Szemplińską ( sprawdź! ). Finał festiwalu odbędzie się 22 maja.

Uczestnicy Eurowizji są już po dwóch próbach. Za faworytów tegorocznej Eurowizji uważa się: Włochy (Maneskin - "Zitti e buoni" - sprawdź! ), Francję (Brabara Pravi - "Voila" - posłuchaj! ), Maltę (Destiny - "Je Me Casse" - posłuchaj! ), Islandię (Dadi & Gagnamagnio - "10 Years") i Cypr (Elena Tsagrinou - "Diablo").



Rafał Brzozowski według notowań bukmacherów nie wejdzie do finału, a w półfinale zajmie 17., ostatnie miejsce.

16 maja odbyła się oficjalna prezentacja uczestników. Niestety z powodu koronawirusa w polskiej delegacji Rafał Brzozowski i jego ekipa nie mogli pojawić się na inauguracji. Podobny los spotkał też delegacje Rumunii, Islandii oraz Malty. Destiny, która musiała trafić na kwarantannę nie kryła smutku. Na Instagrama wrzuciła zapłakane zdjęcie.



To właśnie Destiny Chukunyere wygrała konkurs OUTmusic 2021 i odebrała nagrodę OUTtv's OUTmusic Award w hali Ahoy w Rotterdamie. Wokalistka podkreśliła, że zaszczytem jest podążanie śladami wcześniejszych legend Eurowizji: Leny, Loreen, Månsa Zamerlowa, Emmelie de Forrest, Netty i Duncana Laurence'a.

"'Je Me Casse' to hymn podkreślający znacznie wzmacniania i włączania. Jego przesłanie jest uniwersalne dla wszystkich. Jest to przypomnienie, że presja, aby dostosować się do norm, które nie są naszymi własnymi, będzie zawsze. Społeczeństwo i media mówią nam, jacy musimy być, co musimy posiadać i w jaki sposób żyć. Wypowiedzenie trzech słów 'Je Me Casse' (pol. odchodzę) przeciwko tym ograniczeniom może być trudne, może być nawet wyzwaniem, ale ostatecznie jest wyzwalające. A osobie, której się to uda, stosunkowo łatwo będzie wybierać pomiędzy tym co jest dla niej właściwe, a nie tym co jest łatwe. 'Je Me Casse' nigdy nie było złudzeniem, to prawdziwa historia życia" - mówi Destiny.

18-latka ma już eurowizyjne doświadczenie - w 2015 r. wygrała Eurowizję Junior. Dotarła do półfinału 11. edycji brytyjskiego "Mam talent" (2017). Wygrała również maltańską odsłonę programu "X Factor" (2019-2020).

Ojcem dziewczyny jest pochodzący z Nigerii Ndubisi Chukunyere, były wieloletni piłkarz drużyny Hibernians. W 2002 r. zaliczył epizod w reprezentacji Nigerii występując w towarzyskim meczu z Egiptem.



Maltańska wokalistka ma pojawić się na scenie podczas pierwszego półfinału Eurowizji jako ostatnia uczestniczka.

Na razie wciąż nie wiadomo, czy Rafał Brzozowski i inne reprezentacje wystąpią na żywo podczas swoich koncertów. Wszystko zależy od wyniku testów PCR, które ponownie przejdą delegacje. Nawet w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu, jeśli dana osoba nie ma objawów COVID-19, jej izolacja trwa tylko pięć dni.

Europejska Unia Nadawców przygotowała się na wypadek wystąpienia objawów COVID-19 u reprezentantów biorących udział w konkursie. W takiej sytuacji organizatorzy mają do dyspozycji nagranie zapasowe, tzw. live-on-tape, zrealizowane przez polską delegację 20 marca w podwarszawskiej hali Transcolor.