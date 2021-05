Eurowizja 2021: Jak wypadł Rafał Brzozowski? [WIDEO]

Za nami występ Rafała Brzozowskiego podczas drugiego półfinału 65. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji. Zobacz, jak zaprezentował się w piosence "The Ride".

Rafał Brzozowski na scenie Eurowizji 2021 /KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa Eurowizja w 2020 roku została odwołana. Europejska Unia Nadawców zdecydowała, że Rotterdam będzie gospodarzem Eurowizji w 2021 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Eurowizja 2021: W Rotterdamie kończą się przygotowania do konkursu AFP

Rafał Brzozowski z piosenką "The Ride" pojawił się na scenie jako szósty z kolei.

Na scenie towarzyszyli mu chórzysta Paweł Skiba oraz czterech tancerzy z Egurrola Dance Studio: Miłosz Kuterasiński, Daniel Borzewski, Bartosz Kołecki i Maciej Miśkiewicz.

Do finału z 17 uczestników awansuje 10 z najlepszymi wynikami. Decydować będą o tym punkty przyznawane w stosunku 50:50 przez jurorów i telewidzów. Jurorzy oceniali występy wszystkich tegorocznych uczestników dokładnie na 24 godziny wcześniej niż widzowie.

Wideo RAFAŁ - The Ride - LIVE - Poland 🇵🇱 - Second Semi-Final - Eurovision 2021

Widzowie z Polski będą mogli oddawać głosy podczas drugiego półfinału, jednak zgodnie z regulaminem konkursu publiczność z danego państwa nie może oddać głosu na reprezentanta ze swojego kraju.

Clip Rafał Brzozowski The Ride

"Zachęcamy gorąco Polonię mieszkającą w: Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Gruzji, Czechach, Estonii, Bułgarii, Grecji, Austrii, Portugalii, Albanii, Finlandii, Danii, Serbii, Szwajcarii, Mołdawii, San Marino oraz na Łotwie i Islandii do głosowania na reprezentanta Polski" - czytamy w komunikacie na stronie TVP.

Eurowizja 2021: Próba kostiumowa przed drugim półfinałem z Rafałem Brzozowskim 1 / 21 Drugi półfinał tegorocznej Eurowizji odbędzie się 20 maja o godzinie 21. Wystąpi w nim 17 państw, 10 z nich awansuje do ścisłego finału. Podczas tego koncertu zobaczymy również występ Rafała Brzozowskiego. Źródło: Getty Images Autor: Vyacheslav Prokofyev/TASS udostępnij

Głos można oddać telefonicznie lub przez SMS. Numery zostaną wyświetlone w trakcie telewizyjnych transmisji. Dla tych, którzy wolą głosować w inny sposób, udostępniono oficjalną bezpłatną aplikację, do pobrania przez iOS i Android. Z każdego urządzenia można zagłosować maksymalnie 20 razy.

Koncert transmitowany jest na żywo przez TVP1, TVP Polonia i eurovision.tv.

Oto uczestnicy drugiego półfinału Eurowizji 2021 w kolejności występowania:

1. Senhit feat. Flo Rida (San Marino) - "Adrenalina"

2. Uku Suviste (Estonia) - "The Lucky One"

3. Benny Cristo (Czechy) - "Omaga"

4. Stefania (Grecja) - "Last Dance"

5. Vincent Bueno (Austria) - "Amen"

6. Rafał Brzozowski (Polska) - "The Ride"

7. Natalia Gordienko (Mołdawia) - "Sugar"

8. Daði og Gagnamagnið (Islandia) - "10 Years"

9. Hurricane (Serbia) - "Loco Loco"

10. Tornike Kipiani (Gruzja) - "You"

11. Anxela Peristeri (Albania) - "Karma"

12. The Black Mamba (Portugalia) - "Love Is on My Side"

13. Victoria (Bułgaria) - "Growing Up Is Getting Old"

14. Blind Channel (Finlandia) - "Dark Side"

15. Samanta Tina (Łotwa) - "The Moon Is Rising"

16. Gjon's Tears (Szwajcaria) - "Tout l'Univers"

17. Fyr & Flamme (Dania) - "Øve os på hinanden".