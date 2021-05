Eurowizja 2021: Jak podczas pierwszej próby wypadł Rafał Brzozowski?

Rafał Brzozowski jest już po pierwszej próbie przed swoim występem na Eurowizji 2021. Jak wypadł wokalista?

Rafał Brzowski podczas programu "Jaka to melodia?" /Tricolors /East News

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa odwołano Konkurs Piosenki Eurowizji 2020 w Rotterdamie (Holandia). Choć sytuacja na całym świecie wciąż nie jest ustabilizowana, w tym roku festiwal ma się odbyć zgodnie z planem w dniach 18, 20 (półfinały) i 22 maja (finał).

Reprezentantem Polski został znany z "Koła fortuny" i "Jaka to melodia?" Rafał Brzozowski (w konkursie wystartuje jako Rafał). Wokalista w Rotterdamie wykona piosenkę "The Ride" (sprawdź tekst i polskie tłumaczenie!).

Polak wystąpi w drugim półfinale, który według specjalistów od Eurowizji jest słabiej obsadzony. Główni faworyci do wygranej - Malta (sprawdź!) i Szwecja (posłuchaj!) - rywalizować będą w pierwszym półfinale. W czołówce są także Francja i Włochy, czyli przedstawiciele tzw. Wielkiej Piątki, którzy mają gwarantowane miejsca w finale.

W Rotterdamie rozpoczęły się już sceniczne próby uczestników konkursu. Pierwsze przymiarki do półfinałowego występu Rafała Brzozowskiego odbyły się w poniedziałek 10 maja po godzinie 14.

Brzozowski - zgodnie z przewidywaniami - ubrany był na scenie w czarny garnitur. Słynne już okulary przeciwsłoneczne wokalista ściąga na samym początku i ubiera ponownie na zakończenie piosenki.

Na scenie towarzyszą mu tancerze z Eggurola Dance Studio. Ci ubrani są natomiast na biało. Dokładnie to, co wydarzyło się na scenie, opisują wysłannicy serwisu eurowizja.org.



"Na początku Rafał chwyta za kamerę i przesuwa ją na scenie. Prezentacja jest bardzo taneczna, a w tle widzimy sceny z teledysku. Dużą rolę w występie odgrywają chórki, które słyszymy w tle. Na scenie dominują kolory w odcieniach niebieskiego i różu. Są one fajnie dobrane. Sam występ jest bardzo ciekawy. Choreografia jest dobrze dopracowana. Rafał musi z pewnością popracować jeszcze nad wokalem" - czytamy.

Polscy dziennikarze zauważają również, że drugie wejście podczas pierwszej próby było dla Polaka zdecydowanie lepsze. Pojawiła się też pirotechnika oraz dym. Jego występ podczas relacji na żywo ocenili na 6/10.

Zdecydowanie odmienne zdanie ma Łukasz Mantiuk, przedstawiciel All About Music.



Występ sam w sobie by się obronił, jednak wokal Rafała jest kompletnie fatalny. To dziwne, bo przecież Rafał dobrze śpiewa, a tu coś ewidentnie jest nie tak. Plus dziwne momenty jak 'ruszanie' kamery czy chwila, gdzie chórzysta śpiewa swoje, a Brzozowski co innego. Dziwne. Nie sądzę abyśmy awansowali" - napisał.



