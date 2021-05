Eurowizja 2021: Islandzki przedstawiciel podbił sieć za sprawą "Jaja Ding Dong"

"Puśćcie Jaja Ding Dong" krzyczał podczas Eurowizji przedstawiciel Islandii, Hannes Oli Agustsson znany z filmu "Eurovision Saga Contest: Historia zespołu Fire Saga". Jego krótka przemowa rozbawiła widzów.

Film "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga" to produkcja Netflixa, która swoją premierę miała w czerwcu 2020 roku. Film opowiada o fikcyjnym zespołu z Islandii o nazwie Fire Saga, który przez zarządzenie losu trafia do finału Eurowizji. W rolach głównych zagrali Rachel McAdams i Will Ferrell.



Hitem związanym z produkcją została biesiadna piosenka "Jaja Ding Dong", którą bohaterzy wykonują kilkakrotnie w filmie. Jej największym fanem zostaje mężczyzna z baru, w którego rolę wciela się Hannes Oli Agustsson.

Aktor również w sieci jako "Jaja Ding Dong guy" został wybrany jako przedstawiciel islandzkiego jury na Eurowizji. Podczas ogłaszania wyników aktor przebrany za postać z filmu kilkukrotnie domagał się, aby puszczono jego ulubioną piosenkę, co rozbawiło widzów.

Żartu nie zrozumieli jednak komentatorzy TVP, którzy uznali islandzkie poczucie humoru za "specyficzne".



"Etiuda teatralna, która ma zaznaczyć obecność na Eurowizji" - mówił Sikora.



