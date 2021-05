Eurowizja 2021: Islandia nie wystąpi na żywo w półfinale! Co dalej? Kim są Daði & Gagnamagnið?

U jednego z członków zespołu Gagnamagnið z Islandii ponownie wykryto koronawirusa. To znaczy, że jedni z faworytów na do wygrana konkursu nie wystąpią na żywo podczas prób i samego półfinału. Organizatorzy Eurowizji wdrażają procedurę awaryjną.

Islandia nie pojawi się na scenie podczas drugiego półfinału /Splash News /East News

W delegacji Islandii koronawirusa po raz pierwszy wykryto w niedzielę (16 maja). Organizatorzy zarządzili natychmiastową izolację dla całej delegacji. Islandczyków nie było ceremonii otwarcia festiwalu. Musieli też przejść dodatkowe testy PCR.

Te ostatecznie potwierdziły, że jeden z członków zespołu Gagnamagnið ma pozytywny wynik na koronawirusa. Z tego też powodu Daði Freyr i jego grupa nie wystąpią na próbach jurorskich i w półfinale Eurowizji.

Nie oznacza to jednak dyskwalifikacji reprezentacji. W takiej sytuacji organizatorzy mają do dyspozycji nagranie zapasowe, tzw. live-on-tape, zrealizowane przez delegację. Rzecznik prasowy Islandii oznajmił, że jurorzy zobaczą nagranie z drugiej próby technicznej, która odbywała się w zeszłym tygodniu.



Na razie nie wiadomo, co występem Islandii jeśli awansuje do finału.



Kim są reprezentanci Islandii Daði & Gagnamagnið?

Daði & Gagnamagnið to zespół na czele którego stoi wokalista Daði Freyr. W składzie występuje także m.in. jego żona Árný Fjóla Ásmundsdóttir.

W 2017 r. grupa wzięła udział w islandzkich preselekcjach do Eurowizji z piosenką "Is This Love?", jednak wówczas zajęła drugie miejsce. Na Eurowizję 2020 grupa wybrała piosenkę "Think About Things" (oryginalna nazwa "Gagnamagnið") i bezproblemowo zdobyła poparcie swoim kraju.

"To najbardziej osobisty tekst, który napisałem. Opowiada o mojej córeczce, która urodziła się w kwietniu ub. r. Śpiewam o uczuciach tych pierwszych dni i tygodni, kiedy wiesz, że kochasz tą osobę z całego serca, nawet jeśli początkowo trudno z nią nawiązać kontakt. Byłem bardzo ciekawy, co ona myśli o różnych rzeczach. Teraz ma prawie 10 miesięcy, więc słowa już aż tak bardzo nie pasują, bo ona zaczyna nam przekazywać, co sobie myśli" - tłumaczył znaczenie poprzedniego utworu.



Wideo Daði Freyr - Think About Things (Daði og Gagnamagnið)

Islandia w 2020 roku była niemal murowanym faworytem do zwycięstwa na Eurowizji. Dziennikarze docenili styl zespołu i chwytliwy przebój. Internauci byli zachwyceni natomiast choreografią muzyków.

Po odwołaniu Eurowizji Islandczycy byli zmuszeni wybrać nową piosenkę. Padło na "10 Years". Szansę na zwycięstwo nieco zmalały, jednak nadal uważa się ich za jednego z pretendentów do zwycięstwa.

"Piosenka opowiada o tym, że Árný i ja jesteśmy razem od dziesięciu lat i jak z czasem miłość umacnia się" - mówił Freyr.