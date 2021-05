Eurowizja 2021 - finał bez Polski: Maneskin (Włochy) zwycięzcą! [RELACJA, WYNIKI, PROGRAM, TRANSMISJA]

Bez reprezentującego Polskę Rafała Brzozowskiego odbył się finał 65. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji. Za nami już wszystkie konkursowe występy w Rotterdam Ahoy. Zwycięzcą została grupa Maneskin z Włoch - o wygranej zdecydowali widzowie, gdyż po głosowaniu jurorów prowadzili Gijon's Tears ze Szwajcarii!

Maneskin wygrali Eurowizję 2021 /Dean Mouhtaropoulos /Getty Images

Reklama

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa Eurowizja w 2020 roku została odwołana. Europejska Unia Nadawców zdecydowała, że Rotterdam będzie gospodarzem Eurowizji w 2021 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Eurowizja 2021: W Rotterdamie kończą się przygotowania do konkursu AFP

Reklama

Reprezentujący Polskę Rafał Brzozowski z piosenką "The Ride" ( sprawdź! ) nie zakwalifikował się do sobotniego finału. W poprzednich latach na tym etapie zatrzymali się także Tulia (2019, sprawdź! ) oraz Gromee feat. Lukas Meijer (2018, sprawdź! ).

Wcześniej przez cztery lata z rzędu Polacy przechodzili do finału: Kasia Moś (2017), Michał Szpak (2016), Monika Kuszyńska (2015) oraz Donatan i Cleo (2014). Występ Szpaka jest zaliczany do jednych z większych sukcesów Polski - dzięki głosom widzów w końcowej klasyfikacji zajął 8. miejsce.

W finale wystąpiło po 10 najlepszych wykonawców z każdego z dwóch półfinałów, przedstawiciele tzw. Wielkiej Piątki (Włochy, Francja, Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania, czyli kraje, które wnoszą najwięcej pieniędzy do Europejskiej Unii Nadawców - EBU, która organizuje Eurowizję) oraz gospodarz - Holandia.

Eurowizja 2021: Drugi półfinał 1 / 16 Rafał Brzozowski (Polska) Źródło: AFP Autor: KENZO TRIBOUILLARD udostępnij

Konkurs prowadzili na żywo Chantal Janzen, Jan Smit i Edsilia Rombley oraz NikkieTutorials. Nie zmienił się ani slogan, ani projekt sceny autorstwa Floriana Wiedera.

Wideo Eurovision Song Contest 2021 - Grand Final - Live Stream

Widzowie TVP usłyszeli komentarz duetu Aleksander Sikora (reporter w Rotterdamie) i Marek Sierocki (relacja z Warszawy). Swój komentarz na kanale Youtube prowadził Artur Orzech, który zajmował się tym w publicznej telewizji od 1992 r.



Eurowizja 2021: Pierwszy półfinał 1 / 18 Elena Tsagrinou to reprezentantka Cypru. Źródło: AFP Autor: KENZO TRIBOUILLARD udostępnij

W ostatnich notowaniach bukmacherów do grona największych faworytów zaliczani byli Maneskin (Włochy), Barbara Pravi (Francja), Destiny (Malta), Go_A (Ukraina) i Gjon's Tears (Szwajcaria).



Na otwarcie na scenie zaprezentowali się prowadzący, którzy podczas prezentacji finalistów zaśpiewali przebój "Venus" holenderskiej grupy Shocking Blue w remiksie przygotowanym przez 16-letniego DJ-a Pietera Gabriela.

Konkurs rozpoczęła Cypryjka Elena Tasgrinou w tanecznym utworze "El Diablo".

Podobne klimaty - klubowe rytmy łączone z lokalnymi brzmieniami - zaprezentowały Albanka Anxela Peristeri ("Karma") i mająca etiopskie korzenie reprezentantka Izraela Eden Alene ("Set Me Free").

Eurowizja 2021: Cypr czarnym koniem konkursu? 1 / 5 Oficjalna piosenka Cypru na Eurowizję zaprezentowana została 24 lutego. "El Diablo" Eleny Tsagrinou opowiada o toksycznej relacji. Źródło: Getty Images Autor: Dean Mouhtaropoulos udostępnij

Zmianę nastroju wprowadziła doświadczona grupa Hooverphonic, która na scenie działa od 1995 r. Weterani z wokalistką Geike Arnaert z piosenką "The Wrong Place" faktycznie nie do końca znaleźli się we właściwym miejscu. Bukmacherzy ustawiali ich na dole swoich notowań.

Kolejne dwa występy to faworytki - pochodząca z Tadżykistanu reprezentantka Rosji Maniża ("Russian Woman") i 18-letnia Destiny z Malty ("Je Me Casse").

Zespół The Black Mamba z Portugalii ("Love Is on My Side") rozkołysał publiczność, ale chyba takiego zaskoczenia, jak przy wygranej ich rodaka Salvadora Sobrala w 2017 r., tym razem nie będzie.

Dziewczęce trio Hurricane z Serbii ("Loco Loco"), Brytyjczyk James Newman ("Embers") oraz reprezentantka Grecji Stefania ("Last Dance") postawili na żywiołowość, zabawę i taneczne rytmy.

Zespół Gjon's Tears ze Szwajcarii ("Tout l'Univers") zaliczany jest do faworytów. Emocje, wzruszenia - od początku wydawało się, że mogą sporo namieszać i tak faktycznie się stało.

Na scenie zabrakło reprezentantów Islandii - u jednego z członków grupy Daði og Gagnamagnið potwierdzono koronawirusa. Nie oznaczało to jednak dyskwalifikacji zespołu. W tej sytuacji organizatorzy sięgnęli po nagranie zapasowe, tzw. live-on-tape, zrealizowane przez delegację.

Na czele grupy stoi wokalista Daði Freyr, a w składzie występuje także m.in. jego żona Árný Fjóla Ásmundsdóttir.

Islandia w 2020 roku (wówczas Daði og Gagnamagnið mieli przygotowaną piosenkę "Think About Things (Gagnamagnið)") była niemal murowanym faworytem do zwycięstwa na Eurowizji. Dziennikarze docenili styl zespołu i chwytliwy przebój. Internauci byli zachwyceni natomiast choreografią muzyków.

Wideo Daði Freyr (Daði & Gagnamagnið) – 10 Years (Official Video)

Po odwołaniu Eurowizji Islandczycy byli zmuszeni wybrać nową piosenkę. Padło na "10 Years". Szansę na zwycięstwo nieco zmalały, jednak nadal uważani byli za jednego z pretendentów do zwycięstwa. "Piosenka opowiada o tym, że Árný i ja jesteśmy razem od dziesięciu lat i jak z czasem miłość umacnia się" - tłumaczył Freyr.

W środkowej części koncertu pojawili się dwaj przedstawiciele tzw. Wielkiej Piątki: Blas Cantó z Hiszpanii ("Voy a quedarme") i grający na ukulele Niemiec Jendrik ("I Don't Feel Hate" - uwagę przykuła jedna z tancerek przebrana za... dłoń) oraz Natalia Gordienko z Mołdawii (cukierkowy "Sugar").

Eurowizja 2021: Kim jest Jendrik z Niemiec? 1 / 6 Jendrik Sigwart pochodzi z Hamburga i ma 26 lat. Jest muzykiem i aktorem. Źródło: Getty Images Autor: Vyacheslav Prokofyev/TASS udostępnij

Finowie z grupy Blind Channel ("Dark Side") pokazali, że Skandynawia mocnym rockiem stoi. Przypomnijmy, że to właśnie z tego kraju pochodzą rockowe potwory z zespołu Lordi, który w 2006 r. wygrał cały konkurs.

Niektóre komentarze w mediach porównują młodą Victorię z Bułgarii ("Growing Up Is Getting Old") do Billie Eilish. Zespół The Roop z Litwy ("Discoteque") porwał widzów w hali do zabawy.

Grupa Go_A z Ukrainy ("Shum") mocno "zaszumiała", prezentując wschodnią energię i sceniczną dzikość. Kolejna faworytka - Barbara Pravi z Francji ("Voila") - nawiązała do najlepszych tradycji francuskiej piosenki, przywołując, nie tylko za sprawą scenicznego wizerunku, postać legendarnej Edith Piaf.

Eurowizja 2021 - finał 1 / 49 Maniża (Rosja) Źródło: Getty Images Autor: Dean Mouhtaropoulos udostępnij

Efendi z Azerbejdżanu przypomniała słynną agentkę "Mata Hari".

Oryginalny występ zaprezentował Tix z Norwegii ("Fallen Angel"). Wokalista i aktywista ma problem z tikami nerwowymi, przez które był nękany w szkole. Przezywano go "Tics", stąd też pochodzi jego sceniczny pseudonim. Od lat działa społecznie, by uświadamiać i wspierać osoby zmagające się z problemami psychicznymi, otwarcie mówi o depresji, myślach samobójczych i walce z zespołem Tourette'a. Jego piosenka "Fallen Angel" opowiada m.in. o depresji.

Reprezentantem gospodarzy był Jeangu Macrooy w utworze "Birth of a New Age". Po nim scenę przejęli rockowi faworyci z Włoch - kwartet Maneskin z numerem "Zitti e buoni". Dużo ognia, dużo energii, dużo zamieszania, co - jak się później okazało - wystarczyło do zwycięstwa.

Szwecja regularnie stojąca mocno na Eurowizji wystawiła 19-letniego wokalistę o pseudonimie Tusse ("Voices"). Urodzony w afrykańskim Kongo Tousin Michael Chiza miał 5 lat, gdy z ciotką znalazł się w Ugandzie w obozie dla uchodźców. Razem z nią trafił do Szwecji jako 8-latek.

Jako ostatnia pojawiła się zaliczana do grona faworytów Senhit. Włoska wokalistka reprezentująca San Marino była już na Eurowizji w 2011 r., ale wówczas odpadła w półfinale (razem z m.in. Magdaleną Tul z Polski). Tym razem towarzyszył jej amerykański raper Flo Rida - jego obecność w Rotterdamie ostatecznie potwierdzono na dwa dni przed półfinałem.

Eurowizja 2021: Gorący występ Senhit 1 / 7 Senhit na scenie zaprezentowała piosenkę "Adrenalina" Źródło: AFP Autor: KENZO TRIBOUILLARD udostępnij

W przerwie specjalny występ "Music Blind Us" przygotowali Afrojack, Glennis Grace (reprezentowała Holandię w Eurowizji 2005) i Wulf w towarzystwie orkiestry symfonicznej.

Po konkursowych występach odbyła się - pod szyldem "Rock the Roof" - prezentacja zwycięskich piosenek z Eurowizji sprzed lat. Lenny Kuhr (1969), Teach-In i Getty Kaspers (1975), Sandra Kim (1986), Helena Paparizou (2005), Lordi (2006) i Mans Zelmerlow (2015) zaśpiewali z dachów różnych budynków w Rotterdamie.

Duncan Laurence, holenderski zwycięzca Eurowizji 2019, zaprezentował przebój "Arcade" i nowy singel "Stars". Już wcześniej wiadomo było, że nie wystąpi na żywo w Rotterdam Ahoy - w czwartek potwierdzono, że ma pozytywny wynik testu na koronawirusa. Jego występ odtworzono z nagranej wcześniej próby.



Instagram Wideo (IGTV)

Odliczanie do zakończenie wyników głosowania połączone było z tanecznym występem.



O końcowym wyniku Eurowizji zdecydowały punkty przyznawane w stosunku 50:50 przez jurorów i telewidzów.

Wyniki głosowania polskiego jury - jako druga z kolei - podała Ida Nowakowska, która dwa tygodnie wcześniej urodziła syna. 12 punktów przyznaliśmy Senhit, która w ramach promocji swojej piosenki jeszcze przed konkursem wystąpiła w duecie z Rafałem Brzozowskim w programie "Jaka to melodia?".

W głosowaniu jurorów na prowadzenie wysunął się zespół Gjon's Tears (267) przed Barbarą Pravi (248), Destiny (208) i Maneskin (206). 0 punktów zebrał James Newman. Końcowe wyniki mogły mocno zmienić głosy widzów (pamiętamy, jak dzięki temu mocno poszedł w górę Michał Szpak w 2016 r.) i tak było też w tym roku.

Pogrom zaliczyli reprezentanci Wielkiej Piątki - Wielka Brytania zakończyła konkurs z wynikiem 0 punktów. Tuż nad nią w końcowej klasyfikacji uplasowały się Niemcy (w sumie 3 pkt.) i Hiszpania (6 pkt.).

Do końca o wygraną rywalizowali Włosi, Szwajcarzy i Francuzka, ostatecznie dzięki wsparciu widzów zwycięzcą został zespół Maneskin (524 punkty, sprawdź! ).



Oto uczestnicy finału Eurowizji 2021 w kolejności występowania:

1. Elena Tasgrinou (Cypr) - "El Diablo"

2. Anxela Peristeri (Albania) - "Karma"

3. Eden Alene (Izrael) - "Set Me Free"

4. Hooverphonic (Belgia) - "The Wrong Place"

5. Maniża (Rosja) - "Russian Woman"

6. Destiny (Malta) - "Je Me Casse"

7. The Black Mamba (Portugalia) - "Love Is on My Side"

8. Hurricane (Serbia) - "Loco Loco"

9. James Newman (Wielka Brytania) - "Embers"

10. Stefania (Grecja) - "Last Dance"

11. Gjon's Tears (Szwajcaria) - "Tout l'Univers"

12. Daði og Gagnamagnið (Islandia) - "10 Years"

13. Blas Cantó (Hiszpania) - "Voy a quedarme"

14. Natalia Gordienko (Mołdawia) - "Sugar"

15. Jendrik (Niemcy) - I Don't Feel Hate"

16. Blind Channel (Finlandia) - "Dark Side"

17. Victoria (Bułgaria) - "Growing Up Is Getting Old"

18. The Roop (Litwa) - "Discoteque"

19. Go_A (Ukraina) - "Shum"

20. Barbara Pravi (Francja) - "Voila"

21. Efendi (Azerbejdżan) - "Mata Hari"

22. Tix (Norwegia) - "Fallen Angel"

23. Jeangu Macrooy (Holandia) - "Birth of a New Age"

24. Maneskin (Włochy) - "Zitti e buoni"

25. Tusse (Szwecja) - "Voices"

26. Senhit feat. Flo Rida (San Marino) - "Adrenalina".