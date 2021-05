Eurowizja 2021 - finał bez Polski: Kto wystąpi na scenie? [WYNIKI, PROGRAM, TRANSMISJA, GDZIE OGLĄDAĆ?]

Bez reprezentującego Polskę Rafała Brzozowskiego odbędzie się finał 65. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji. Co wydarzy się w Rotterdam Ahoy w sobotni wieczór?

Rafał Brzozowski może tylko ściskać kciuki za Senhit (z lewej) w finale Eurowizji 2021 AKPA

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa Eurowizja w 2020 roku została odwołana. Europejska Unia Nadawców zdecydowała, że Rotterdam będzie gospodarzem Eurowizji w 2021 roku.

Reprezentujący Polskę Rafał Brzozowski z piosenką "The Ride" nie zakwalifikował się do sobotniego finału. W poprzednich latach na tym etapie zatrzymali się także Tulia (2019) oraz Gromee feat. Lukas Meijer (2018).

Wcześniej przez cztery lata z rzędu Polacy przechodzili do finału: Kasia Moś (2017), Michał Szpak (2016), Monika Kuszyńska (2015) oraz Donatan i Cleo (2014). Występ Szpaka jest zaliczany do jednych z większych sukcesów Polski - dzięki głosom widzów w końcowej klasyfikacji zajął 8. miejsce.

W finale wystąpi po 10 najlepszych wykonawców z każdego z dwóch półfinałów, przedstawiciele tzw. Wielkiej Piątki (Włochy, Francja, Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania, czyli kraje, które wnoszą najwięcej pieniędzy do Europejskiej Unii Nadawców - EBU, która organizuje Eurowizję) oraz gospodarz - Holandia.

Transmisja finału będzie dostępna na kanałach TVP1, TVP Polonia i eurovision.tv (start o godz. 21:00).

Konkurs prowadzą na żywo Chantal Janzen, Jan Smit i Edsilia Rombley oraz NikkieTutorials. Nie zmienił się ani slogan, ani projekt sceny autorstwa Floriana Wiedera.

Widzowie TVP usłyszą komentarz duetu Aleksander Sikora (reporter w Rotterdamie) i Marek Sierocki (relacja z Warszawy). Swój komentarz na kanale Youtube zapowiedział Artur Orzech, który zajmował się tym w publicznej telewizji od 1992 r.



W ostatnich notowaniach bukmacherów do grona największych faworytów zaliczani są Maneskin (Włochy), Barbara Pravi (Francja), Destiny (Malta), Go_A (Ukraina) i Gjon's Tears (Szwajcaria).



Poza finalistami na scenie zaprezentują się również prowadzący, którzy zaśpiewają przebój "Venus" holenderskiej grupy Shocking Blue w remiksie przygotowanym przez 16-letniego DJ-a Pietera Gabriela. W przerwie specjalny występ "Music Blind Us" przygotują Afrojack, Glennis Grace (reprezentowała Holandię w Eurowizji 2005) i Wulf w towarzystwie orkiestry symfonicznej.

Z kolei pod szyldem "Rock the Roof" swoje zwycięskie piosenki z Eurowizji wykonają Lenny Kuhr (1969), Teach-In i Getty Kaspers (1975), Sandra Kim (1986), Helena Paparizou (2005), Lordi (2006) i Mans Zelmerlow (2015) z dachów różnych budynków w Rotterdamie.

Duncan Laurence, holenderski zwycięzca Eurowizji 2019, ma zaprezentować przebój "Arcade" i nowy singel "Stars". Wiadomo, że nie wystąpi na żywo w Rotterdam Ahoy - w czwartek potwierdzono, że ma pozytywny wynik testu na koronawirusa.

O końcowym wyniku Eurowizji decydują punkty przyznawane w stosunku 50:50 przez jurorów i telewidzów.

Na scenie zabraknie reprezentantów Islandii - u jednego z członków grupy Daði og Gagnamagnið potwierdzono koronawirusa. Nie oznacza to jednak dyskwalifikacji zespołu. W tej sytuacji organizatorzy mają do dyspozycji nagranie zapasowe, tzw. live-on-tape, zrealizowane przez delegację. Rzecznik prasowy Islandii oznajmił, że jurorzy zobaczą nagranie z drugiej próby technicznej, która odbywała się w zeszłym tygodniu.

Na czele grupy stoi wokalista Daði Freyr, a w składzie występuje także m.in. jego żona Árný Fjóla Ásmundsdóttir.

Islandia w 2020 roku (wówczas Daði og Gagnamagnið mieli przygotowaną piosenkę "Think About Things (Gagnamagnið)") była niemal murowanym faworytem do zwycięstwa na Eurowizji. Dziennikarze docenili styl zespołu i chwytliwy przebój. Internauci byli zachwyceni natomiast choreografią muzyków.

Po odwołaniu Eurowizji Islandczycy byli zmuszeni wybrać nową piosenkę. Padło na "10 Years". Szansę na zwycięstwo nieco zmalały, jednak nadal uważa się ich za jednego z pretendentów do zwycięstwa. "Piosenka opowiada o tym, że Árný i ja jesteśmy razem od dziesięciu lat i jak z czasem miłość umacnia się" - tłumaczył Freyr.

Jako ostatnia pojawi się zaliczana do grona faworytów Senhit. Włoska wokalistka reprezentująca San Marino była już na Eurowizji w 2011 r., ale wówczas odpadła w półfinale (razem z m.in. Magdaleną Tul z Polski). Tym razem towarzyszyć jej będzie amerykański raper Flo Rida - jego obecność w Rotterdamie ostatecznie potwierdzono na dwa dni przed półfinałem.

Oto uczestnicy finału Eurowizji 2021 w kolejności występowania:

1. Elena Tasgrinou (Cypr) - "El Diablo"

2. Anxela Peristeri (Albania) - "Karma"

3. Eden Alene (Izrael) - "Set Me Free"

4. Hooverphonic (Belgia) - "The Wrong Place"

5. Maniża (Rosja) - "Russian Woman"

6. Destiny (Malta) - "Je Me Casse"

7. The Black Mamba (Portugalia) - "Love Is on My Side"

8. Hurricane (Serbia) - "Loco Loco"

9. James Newman (Wielka Brytania) - "Embers"

10. Stefania (Grecja) - "Last Dance"

11. Gjon's Tears (Szwajcaria) - "Tout l'Univers"

12. Daði og Gagnamagnið (Islandia) - "10 Years"

13. Blas Cantó (Hiszpania) - "Voy a quedarme"

14. Natalia Gordienko (Mołdawia) - "Sugar"

15. Jendrik (Niemcy) - I Don't Feel Hate"

16. Blind Channel (Finlandia) - "Dark Side"

17. Victoria (Bułgaria) - "Growing Up Is Getting Old"

18. The Roop (Litwa) - "Discoteque"

19. Go_A (Ukraina) - "Shum"

20. Barbara Pravi (Francja) - "Voila"

21. Efendi (Azerbejdżan) - "Mata Hari"

22. Tix (Norwegia) - "Fallen Angel"

23. Jeangu Macrooy (Holandia) - "Birth of a New Age"

24. Maneskin (Włochy) - "Zitti e buoni"

25. Tusse (Szwecja) - "Voices"

26. Senhit feat. Flo Rida (San Marino) - "Adrenalina".