Eurowizja 2021: Duncan Laurence zakażony koronawirusem. Wystąpił na otwarciu konkursu

Organizatorzy Eurowizji potwierdzili, że Duncan Laurence ma pozytywny wynik testu na koronawirusa. Wokalista wystąpił podczas otwarcia tegorocznego konkursu. Mógł mieć wtedy kontakt z innymi uczestnikami i osobami za kulisami.

Duncan Laurence zdobył popularność dzięki Eurowizji /Kamil Piklikiewicz/DDTVN /East News

Reklama

Duncan Laurence to zwycięzca Eurowizji 2019. Reprezentował wtedy Holandię z piosenką "Arcade".

Reklama

W tym roku pojawił się na rozpoczęciu pierwszego półfinału konkursu w Rotterdamie. Wokalista wykonał piosenkę "Feel Something".



Laurence miał pojawić się także podczas drugiego półfinału, jednak plany zostały pokrzyżowane przez pozytywny wynik testu na koronawirusa.

Poinformowali o tym organizatorzy, przekazując piosenkarzowi również życzenia powrotu do zdrowia. Nie wiadomo na razie, z iloma osobami miał styczność podczas występu.



"Dzisiaj jest jeden z najsmutniejszych dni w moim życiu. Nie mogę wejść na tę scenę w sobotę, wystąpić dla was na żywo, poczuć publiczność i wspólnie świętować ten piękny moment. Nigdy wcześniej nie czułem się tak bezsilny" - pisał młody wokalista przed drugim półfinałem.



Instagram Post

Duncan Laurence (wł. Duncan de Moor) to holenderski wokalista i autor tekstów. Urodził się w 1994 roku. Kształcił się w szkole muzycznej Rockacademie w Tilburgu. W czasach szkolnych udzielał się w kilku zespołach. W 2014 roku muzyk wziął udział w piątej edycji talent show "The Voice of Holland", jednak programu nie udało mu się wygrać. Popularność zdobył jako reprezentant Holandii na Eurowizji.

Wideo The Netherlands - LIVE - Duncan Laurence - Arcade - Grand Final - Eurovision 2019

Finał tegorocznego konkursu zaplanowany jest na sobotę, 22 maja. Na scenie zobaczymy: Norwegię, Izrael, Rosję, Azerbejdżan, Maltę, Litwę, Cypr, Szwecję, Belgię, Ukrainę, Albanię, Serbię, Bułgarię, Mołdawię, Portugalię, Islandię, San Marino, Szwajcarię, Grecję, Finlandię oraz pięć państw-finalistów: Niemcy, Włochy, Holandię, Hiszpanię, Francję i Wielką Brytanię.



Eurowizja 2021: Pierwszy półfinał 1 / 18 Elena Tsagrinou to reprezentantka Cypru. Źródło: AFP Autor: KENZO TRIBOUILLARD udostępnij