Wybór Rafała Brzozowskiego na reprezentanta Polski na tegorocznej Eurowizji wzbudził niemałe kontrowersje. Wiele osób zastanawiało się, dlaczego Telewizja Polska nie zorganizowała preselekcji. Na profilu Michała Szpaka pojawił się wpis, który to wyjaśnia.

Rafał Brzozowski był reprezentantem Polski na Eurowizji 2021. Wykonał utwór "The Ride".

Na scenie towarzyszyli mu: chórzysta Paweł Skiba oraz czterech tancerzy z Egurrola Dance Studio: Miłosz Kuterasiński, Daniel Borzewski, Bartosz Kołecki i Maciej Miśkiewicz.

Polak ostatecznie nie awansował do finału konkursu i wraca do kraju.

Decyzja o wysłaniu na konkurs Brzozowskiego wzbudziła kontrowersje, ponieważ rok wcześniej w preselekcjach na reprezentantkę wybrano Alicję Szemplińską, która jednak nie miała szansy wystąpić na eurowizyjnej scenie - przypomnijmy, że w 2020 roku konkurs został odwołany z powodu pandemii koronawirusa.



Na temat Eurowizji wypowiedział się m.in. reżyser, Radek Kobiałko. "A propos kolejnej porażki Polski na Eurowizji chciałem tylko przypomnieć, że nasz ostatni sukces na tym festiwalu to 3. miejsce Michała Szpaka w głosowaniu publiczności za występ w Sztokholmie w 2016 roku. Na taki sukces musieliśmy czekać od 1994 kiedy to 2. miejsce zajęła Edyta Górniak. Michał Szpak reprezentował Polskę dzięki preselekcjom mojego scenariusza i reżyserii" - zaczął.



Wideo