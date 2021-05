Eurowizja 2021. Agustin Egurrola ocenił występ Rafała Brzozowskiego. "Byli lepsi"

W programie TVP Info Agustin Egurrola skomentował eurowizyjny występ Rafała Brzozowskiego. Reprezentant Polski nie awansował do finału konkursu.

Rafał Brzozowski i Agustin Egurrola z eurowizyjną ekipą tancerzy na Okęciu w Warszawie AKPA

Rafał Brzozowski wystąpił w drugim półfinale Eurowizji, który odbył się 20 maja.

Zaprezentował się z piosenką "The Ride" jako szósty w kolejności. Towarzyszył mu chórzysta Paweł Skiba oraz czterech tancerzy z Egurrola Dance Studio: Miłosz Kuterasiński, Daniel Borzewski, Bartosz Kołecki i Maciej Miśkiewicz.

Niestety polski reprezentant nie dostał się do finału konkursu, zaplanowanego na sobotę, 22 maja.



Jego występ skomentował Agustin Egurrola, który w tym roku zaczął współpracę z TVP jako juror programu "Dance dance dance".



"To był dobry czas. Wszyscy się bardzo mocno rozwinęliśmy i dużo się od siebie nauczyliśmy. Dobrze, że Polska jest na takich imprezach, że pokazujemy się na arenie międzynarodowej. Bardzo się cieszę, że tu byliśmy" - przyznał Egurrola w rozmowie z TVP Info.



Wideo RAFAŁ - The Ride - LIVE - Poland 🇵🇱 - Second Semi-Final - Eurovision 2021

"To był naprawdę dobry występ. Rafał pokazał się z jak najlepszej strony, możemy być absolutnie dumni, nie ma powodu do wstydu" - dodał. "Daliśmy z siebie wszystko, ale byli lepsi. Przegrywać z takimi artystami, z takimi piosenkami - to nie jest ujma" - posumował.

Podczas tegorocznego finału na scenie zobaczymy: Norwegię, Izrael, Rosję, Azerbejdżan, Maltę, Litwę, Cypr, Szwecję, Belgię, Ukrainę, Albanię, Serbię, Bułgarię, Mołdawię, Portugalię, Islandię, San Marino, Szwajcarię, Grecję, Finlandię oraz pięć państw-finalistów: Niemcy, Włochy, Holandię, Hiszpanię, Francję i Wielką Brytanię.