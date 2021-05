Elżbieta Zapendowska komentuje porażkę Brzozowskiego na Eurowizji

Elżbieta Zapendowska w rozmowie z Plejadą oceniła występ Rafała Brzozowskiego na Eurowizji. "Nie miał żadnych szans" - przyznała.

Elżbieta Zapendowska podsumowała występ Rafała Brzozowskiego na Eurowizji /Tricolors /East News

Rafał Brzozowski wystąpił w drugim półfinale Eurowizji, który odbył się 20 maja.



Zaprezentował się z piosenką "The Ride" jako szósty w kolejności. Towarzyszył mu chórzysta Paweł Skiba oraz czterech tancerzy z Egurrola Dance Studio: Miłosz Kuterasiński, Daniel Borzewski, Bartosz Kołecki i Maciej Miśkiewicz.

Niestety polski reprezentant nie dostał się do finału konkursu, zaplanowanego na sobotę, 22 maja.

Występ Brzozowskiego skomentowała Elżbieta Zapendowska, która krótko po wyborze go na polskiego reprezentanta w marcu tego roku, mocno krytykowała jego talent.



"Tak jak wcześniej mówiłam, ten wokalista z tą piosenką nie miał żadnych szans na to, żeby dostać się do finału Eurowizji 2021. Na Eurowizji nie ma wybitnego poziomu, jednak jest kilka interesujących osób i to one powinny wygrać" - powiedziała w rozmowie z Plejadą.

Zapendowska przyznała, że wybór Alicji Szemplińskiej byłby prawdopodobnie dużo lepszy. Była jurorka "Idola" pochwaliła również reprezentantkę Grecji - Stefanię.

"Rafał Brzozowski to taki śpiewający chłopczyk, przymilający się do tłumów kobiet. To jest taki piosenkarzyk, trochę plastikowy, trochę ładniuchny, taki cukiereczek. On jest piosenkarzem i może się to komuś podobać, ale nie jest artystą" - podsumowała.