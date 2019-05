Słabe wyniki oglądalności finału Eurowizji. TVP przegrała z Polsatem

Finał 64. Konkursu Piosenki Eurowizji obejrzało w TVP1 i TVP Polonia 1,15 mln widzów, o 380 tys. osób mniej niż zeszłoroczny finał. Z kolei występ polskiego zespołu Tulia w pierwszym półfinale śledziło 1,62 mln osób.

Tulia przegrała w półfinale Eurowizji /Guy Prives /Getty Images

Oglądalność sobotniego finału Eurowizji pokazywanego między godz. 21.00, a 1.10 w nocy wyniosła w Jedynce 1,05 mln widzów przy udziale w rynku telewizyjnym na poziomie 11,47 proc. w grupie 4+, 11,18 proc. w grupie 16-49 i 10,94 proc. w grupie 16-59 - wynika z danych Nielsen Audience Meauserement, opracowanych przez Wirtualnemedia.pl. Liderem oglądalności sobotniego wieczora był Polsat, który emitował w tym czasie finał programu "Twoja twarz brzmi znajomo".



Dodatkowo transmisję oglądało jeszcze 100 tys. widzów w TVP Polonia (odpowiednio 1,09 proc., 1,43 proc. i 1,14 proc. udziału), co dało łącznie obu stacjom 1,15 mln oglądających oraz odpowiednio 12,56 proc., 12,61 proc. i 12,08 proc. udziału w rynku.

Pierwszy półfinał, który odbył się 14 maja br., w TVP1 i TVP Polonia oglądało 1,99 mln widzów (odpowiednio 15,54 proc., 14,09 proc. i 13,98 proc. udziału; w TVP1 było to 1,91 mln widzów, a w TVP Polonia - 88 tys.).

W trakcie tego półfinału Polskę na Eurowizji reprezentował zespół Tulia w składzie Tulia Biczak, Joanna Sinkiewicz, Dominika Siepka oraz Patrycja Nowicka. Wykonanie w półfinale piosenki "Pali się (Fire of Love)" nie pozwoliło im na awans do finałowego koncertu.



Występ naszej reprezentacji odbył się miedzy godz. 21.23 a 21.27. Oglądało go 1,62 mln widzów (10,56 proc. udziału).

Wideo Eurowizja 2019: Tulia odpadła (Associated Press/x-news)

Pokazany na obu antenach drugi półfinał dwa dni później śledziło 1,03 mln osób (8,36 proc., 5,66 proc. i 6,92 proc. udziału).

Tegoroczny finał Konkursu Piosenki Eurowizji przyciągnął przed telewizory o 380 tys. widzów mniej niż zeszłoroczny (do którego również nie awansowała Polska). Wówczas koncert obejrzało w kanałach TVP1 i TVP Polonia łącznie 1,53 mln widzów przy udziale w rynku na poziomie 15,56 proc. w grupie 4+, 16,55 proc. w grupie 16-49 i 15,19 proc. w grupie 16-59.

Tegoroczną edycję Eurowizji wygrał Duncan Laurence z Holandii, który prezentowała utwór "Arcade".