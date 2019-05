Madonna udostępniła poprawioną wersję występu z Eurowizji

Królowa popu po spektakularnej wpadce, jaką był jej występ podczas finału Eurowizji, postanowiła ukryć swoje wokalnie niedoskonałości i opublikować poprawioną wersję jej show.

Madonna na scenie wykonała utwory "Like A Prayer" (posłuchaj przeboju!) oraz "Future" (z raperem Quavo, sprawdź!).



Wokalistka, nawet mimo politycznych nawiązań do napiętej sytuacji Izrael - Palestyna, nie była w stanie odwrócić uwagi od swojego fatalnego występu.

Gwiazda pop nie dała sobie rady z utworem "Like a Prayer", wykonując go bardzo nieczysto. Madonnę szybko nazwano największą przegraną wieczoru i stwierdzono, że takie wykonanie nie dałoby jej nawet awansu do finału Eurowizji.

Występ Madonny przez długi czas niedostępny był na oficjalnych kanałach wokalistki i Eurowizji. Gdy się jednak pojawił, okazało się, że wokal piosenkarki uległ znacznej poprawie.



Zobacz poprawiony występ Madonny:

"To nie jest prawdziwe audio", "Za późno, wszyscy widzieli występ na żywo", "12 punktów dla inżyniera dźwięku" - można przeczytać pod wrzuconym występem.

Za swój występ Madonna miała otrzymać milion dolarów.



Zobacz porównanie występów Madonny:

