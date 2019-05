Kontrowersyjna grupa Hatari wystąpi w Polsce. Gdzie zagrają finaliści Eurowizji? [DATA, BILETY]

Reprezentująca w finale konkursu Eurowizji Islandię grupa Hatari wystąpi w Polsce. Kontrowersyjny zespół da jeden koncert 23 sierpnia w warszawskiej Progresji.

Grupa Hatari da w tym roku jeden koncert w Polsce /Guy Prives /Getty Images

Islandzka grupa Hatari w finale konkursu Eurowizji była jednym z faworytów do zwycięzca. Zespół zaprezentował utwór "Hatrið mun sigra" i ostatecznie zajął 10. miejsce.



Od samego początku ich udział w Eurowizji budził spore kontrowersje. Muzykę, którą wykonują nazywają "BDSM techno". Prezentują się w lateksowych strojach i z sadomasochistycznymi gadżetami. Kontrowersje wzbudzał nie tylko ich wizerunek, ale i poglądy.



Teraz będzie można posłuchać i obejrzeć ich podczas koncertu w warszawskiej Progresji 23 sierpnia.



Grupa Hateri powstała w 2015 roku, a debiutowała dwa lata później EP-ką "Neysluvara". W 2018 roku formacja zorganizowała festiwal Háskar, przez zespół nazywany "festiwalem zagłady". Widowisko to zostało wyróżnione w 2019 roku w plebiscycie Grapevine Music Awards.



Członkowie zespołu zwracają uwagę na antykapitalistyczny wydźwięk swojej twórczości. Jeszcze zanim grupa została wybrana na reprezentanta Islandii, w grudniu 2018 roku ogłosiła zakończenie działalności z powodu "niepowodzenia misji zakończenia kapitalizmu".

Wideo Iceland - LIVE - Hatari - Hatrið mun sigra - Grand Final - Eurovision 2019

Hatari mieli również jasne stanowisko na temat relacji Izrael - Palestyna, nawołując do bojkotu gospodarza Eurowizji. Co więcej, w wywiadach dla islandzkich mediów, muzycy zapowiadali, że będą nawoływać do bojkotu gospodarzy również podczas trwania Eurowizji.



"Mówiliśmy, że użyjemy siły naszego wpływu medialnego, który wynika z udziału na Eurowizji. Staramy się podtrzymać krytyczną dyskusję na temat kontekstu, w jakim organizowana jest tegoroczna Eurowizja. Robimy to we wszystkich dotychczasowych rozmowach z mediami i będziemy to kontynuować. Natomiast, co do samego występu, jesteśmy zdeterminowani, żeby wziąć udział w konkursie i stosować się do wszystkich reguł, jak każdy inny uczestnik" - tłumaczył wokalista Matthias Haraldsson.

Zobacz zdjęcia z występu grupy Hatari z Islandii z numerem "Hatrið mun sigra" ("Nienawiść zwycięży") podczas pierwszego półfinału Eurowizji 2019 w Tel Awiwie (Izrael). Zespół swoją twórczość określa jako "BDSM techno". Islandczycy awansowali do finału konkursu (18 maja), gdzie będą jednym z faworytów do zwycięstwa.

Ostatecznie grupa zdecydowała się na polityczną manifestację w najmniej spodziewanym momencie. Podczas ogłaszania wyników w głosowaniu widzów, postanowiła dokonać politycznego manifestu, pokazując do kamery flagi Palestyny. Zgromadzeni na widowni ludzie zareagowali na taką manifestację buczeniem i gwiazdami.