Eurowizja Junior 2019 w Polsce. Znamy hasło i logo konkursu

13 maja podczas konferencji JESC 2019 (Junior Eurovision Song Contest) w Tel Awiwie zostały zaprezentowane oficjalne logo i slogan konkursu Eurowizji Junior 2019. Przypomnijmy, w związku z wygraną Roksany Węgiel tegoroczny konkurs odbędzie się w Polsce, 24 listopada w Gliwicach.

Roksana Węgiel wygrała Eurowizję Junior 2018 /Bartosz Krupa/Dzień Dobry TVN / East News

Przypomnijmy, że reprezentantka Polski Roksana Węgiel, wygrała zeszłoroczną edycję Eurowizji Junior organizowaną na Białorusi (posłuchaj eurowizyjnej piosenki Roksany!), dzięki czemu nasz kraj mógł ubiegać się o przygotowanie konkursu w 2019 roku.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roksana Węgiel po wygranej na Eurowizji Junior: Nie dam rady tego opisać Newseria Lifestyle

Reklama

Prezes TVP Jacek Kurski niemal natychmiast po zwycięstwie Polki zadeklarował, że będziemy gotowi na organizację wydarzenia.



"Telewizja Polska wyrazi gotowość do organizacji koncertu finałowego Eurowizji Junior 2019. Oczywiście wymaga to zgody Europejskiej Unii Nadawców. Ale jesteśmy gotowi i będziemy aplikować do EBU" - wyjaśniał.

Już wtedy Kurski sugerował, że Warszawa nie jest naturalnym wyborem z powodu braku odpowiedniej hali widowiskowo-sportowej. "Torwar ma słabą akustykę i średnio nadaje się do takiego show" - przekonywał.



Roksana Węgiel wygrywa Eurowizję Junior 2018 1 9 Reprezentująca Polskę 13-letnia Roksana Węgiel wygrywa Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018 Autor zdjęcia: EPA/TATYANA ZENKOVICH Źródło: PAP 9

Ostatecznie ogłoszono, że 19. Eurowizja Junior odbędzie się 24 listopada w Arenie Gliwice. Otwarty w maju 2018 r. obiekt liczy w sumie ponad 17 tys. miejsc (w tym ponad 13,3 tys. siedzących).

Roksana Węgiel wróciła do Polski. Na lotnisku tłum fanów 1 9 Roksana Węgiel, która w niedzielę (25 listopada) zwyciężyła w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018, wróciła do Polski. Na lotnisku czekali na nią bliscy i tłum fanów. Autor zdjęcia: Piętka Mieszko Źródło: AKPA 9

Podczas konferencji w Tel Awiwie (w ramach "dorosłej" Eurowizji) ogłoszono hasło ("Share the Joy") i logo tegorocznej edycji konkursu.

"W logo umieszczono latawiec - symbol wolności, ale i wspólnego przeżywania emocji. Latawiec symbolizuje wolność, lekkość, wszystko, co w życiu najpiękniejsze. Ale żeby poleciał, musimy współdziałać. Taka idea przyświeca tegorocznej edycji Eurowizji Junior 2019. Gospodarze i organizatorzy wydarzenia, Europejska Unia Nadawców i Telewizja Polska, chcą pokazać kilkudziesięciu milionom widzów, że można wiele rzeczy robić razem. Wspólna aktywność sprawia, że stajemy się lepsi, mądrzejsi, bardziej wrażliwi. Po prostu - warto dzielić się radością!" - czytamy w ogłoszeniu.

W stolicy Izraela zaprezentowano również oficjalne materiały promocyjne miasta Gliwice oraz województwa śląskiego.

W konferencji ze strony polskiej uczestniczyli m.in. Roksana Węgiel oraz Konrad Smuga, producent kreatywny.