Eurowizja 2019: TVP wycięło z powtórki występ Dany International. Jak tłumaczy zmianę?

Występ Dany Interational wraz całującymi się gejami został wycięty z powtórki pierwszego półfinału Eurowizji. Jak TVP tłumaczy swoją decyzję?

Dana International wystąpiła w pierwszym półfinale Eurowizji 2019 /Guy Prives /Getty Images

14 maja odbył się pierwszy półfinał 64. Konkursu Piosenki Eurowizji. Po występach 17 uczestników, na scenie pojawiła się m.in. transseksualna Dana International, która zaśpiewała utwór Bruno Marsa "Just The Way You Are" ( sprawdź! ).

"Miłość nie ma religii, nie ma rasy, nie ma ograniczeń. Miłość to miłość. Wszyscy zasługujemy na to, by być kochanym" - powiedziała Dana, a realizatorzy pokazywali pary wszystkich płci i w różnym wieku, które całowały się na sali przed kamerami.

Występu Dany International oraz całujących się gejów nie zobaczyli oglądający powtórkę półfinału Eurowizji. Telewizja Polska zdecydowała się wyciąć bowiem fragment z wokalistką.

Telewizja Polska skrócenie transmisji tłumaczy wymogami czasu antenowego.



"Forma skrótowa była podyktowana wymogami czasu antenowego. Emisja powtórkowa Pierwszego Półfinału Konkursu Piosenki Eurowizji 2019 zawierała wszystkie występy konkursowe (17) zespołów walczących o wejście do Wielkiego Finału oraz ogłoszenie wyników, zaś występ Dany International odbył się poza konkursem. Zgodnie z zasadami uczestnictwa TVP w konkursie, EBU jako właściciel marki Eurovision Song Contest zezwala nadawcom na dokonywanie takich skrótów" - powiedział Plejadzie rzecznik TVP.

Występ Dany International wciąż można oglądać w zapisie transmisji z półfinału na VOD TVP oraz na Youtube.