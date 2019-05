Eurowizja 2019: Tulia w półfinale. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA TV I ONLINE, ZASADY, PUNKTACJA]

We wtorek (14 maja) odbędzie się pierwszy półfinał 64. Konkursu Piosenki Eurowizji w Tel Awiwie. Z kim o wejście do finału będą rywalizować polskie reprezentantki z grupy Tulia?

Tulia wystąpi w pierwszym półfinale Eurowizji 2019 /AP Photo/Ariel Schalit / East News

Formację Tulia tworzą Tulia Biczak, Joanna Sinkiewicz, Dominka Siepka i Patrycja Nowicka.

Tulia na czerwonym dywanie przed Eurowizją 2019 1 5 Zobacz zdjęcia grupy Tulia z czerwonego dywanu na otwarcie Konkursu Piosenki Eurowizji 2019 w Tel Awiwie Autor zdjęcia: Guy Prives Źródło: Getty Images 5

Zespół wybrany na polskiego reprezentanta w wewnętrznych preselekcjach TVP w Tel Awiwie wystąpi z utworem "Fire Of Love" (Pali się)".

Za tekst kompozycji odpowiadają Sonia Krasny (język polski) oraz Jud Friedman i Allan Rich (język angielski), muzykę stworzyła Nadia Dalin. Producentem utworu został Marcin Kindla.



Pierwotna wersja piosenki znalazła się na rozszerzonej wersji debiutanckiej albumu Tulii, który ukazał się 25 maja 2018 roku. Na potrzeby Eurowizji piosenkę przearanżowano i dodano wstawki w języku angielskim.

Clip Tulia Pali Się (Fire Of Love)

Z każdego z dwóch półfinałów Eurowizji (drugi odbędzie się w czwartek 16 maja) do finału awansuje po 10 najlepszych wykonawców.

Na wynik złożą się punkty przyznawane przez międzynarodowe jury (głosują podczas próby) oraz przez telewidzów w stosunku 50:50.



Wideo Poland 🇵🇱 - Tulia - Fire Of Love (Pali Się) - Exclusive Rehearsal Clip - Eurovision 2019

Koncerty poprowadzą modelka Bar Refa'eli i Erez Tal, a rozmowy w green roomie - Asi Azar i Lusi Ajjub.

Pierwszy półfinał gościnnie rozpocznie Netta - pochodzą z Izraela laureatka Eurowizji 2018 z nową wersją swojej zwycięskiej piosenki "Toy". Poza konkursem wystąpią również Dana International (izraelska zwyciężczyni Eurowizji 1998) i producent Kutiman.

Kolejność startowa "polskiego" półfinału:



1. Tamta - "Replay" (Cypr)

2. D mol - "Heaven" (Czarnogóra)

3. Darude feat. Sebastian Rejman - "Look Away" (Finlandia)

4. Tulia - "Pali się (Fire of Love)" (Polska)

5. Zala Kralj & Gašper Šantl - "Sebi" (Słowenia)

6. Lake Malawi - "Friend of a Friend" (Czechy)

7. Joci Pápai - "Az én apám" (Węgry)

8. Zena - "Like It" (Białoruś)

9. Nevena Božović - "Kruna" (Serbia)

10. Eliot - "Wake Up" (Belgia)

11. Oto Nemsadze - "Keep On Going" (Gruzja)

12. Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity" (Australia)

13. Hatari - "Hatrið mun sigra" (Islandia)

14. Victor Crone - "Storm" (Estonia)

15. Conan Osíris - "Telemóveis" (Portugalia)

16. Katerine Duska - "Better Love" (Grecja)

17. Serhat - "Say Na Na Na" (San Marino).

Bukmacherzy jako faworytów "naszego" półfinału widzą przede wszystkim w reprezentantach Cypru, Islandii, Australii, Grecji, Portugalii czy Słowenii.



Czy awansujemy do finału? Ostatnie notowania bukmacherów

Co sądzą o grupie Tulia bukmacherzy? Od początku kwietnia polskie reprezentantki cały czas zajmowały w swoim półfinale 12. miejsce, a do finału przejdzie 10 najlepszych wykonawców. Od 6 maja coś drgnęło i obecnie bukmacherzy obstawiają, że Polki będą na 11. pozycji w półfinale, a prawdopodobieństwo, że odpadną wynosi 46 proc., ale różnica do bezpiecznego miejsca jest nieduża.



Zwycięzcą całej imprezy zostać ma natomiast przedstawiciel Holandii Duncan Laurence z numerem "Arcade" (posłuchaj!).