Eurowizja 2019: S!sters z Niemiec bez punktów od widzów

Do niecodziennej sytuacji doszło w trakcie ogłaszania wyników tegorocznej Eurowizji. Okazało się bowiem, że reprezentantki Niemiec za swój występ otrzymały zero punktów od widzów.

Niemki z S!siters były ostatnie w głosowaniu publiczności /Guy Prives /Getty Images

Duet S!sters, który reprezentował Niemcy w tegorocznej Eurowizji na scenie pojawił się jako czwarty. Uczestniczki piosenkę "Sisters" i jak się okazało, nie porwały ani jurorów, ani oglądających konkurs milionów telewidzów.

W głosowaniu jury wokalistki zdobyły łącznie 32 punkty, jednak to, co wydarzyło się chwilę później zaskoczyło nawet ogłaszających wyniki. Niemcy otrzymały bowiem zero punktów w głosowaniu widzów.

Ostatecznie reprezentacja Niemiec uplasowała się na 24. miejscu, wygrywając jedynie z Białorusią i Wielką Brytanią.

Niemcy, jako jeden z krajów Wielkiej Piątki, awans do finału Eurowizji mają zapewniony z urzędu.

Zobacz występ S!sters:

Wideo Germany - LIVE - S!sters - Sister - Grand Final - Eurovision 2019