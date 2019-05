Eurowizja 2019: Roksana Węgiel przed wizytą w Izraelu

Roksana Węgiel na Instagramie opublikowała zdjęcie przed wylotem do Izraela. 14-letnia wokalistka będzie gościem 64. Konkursu Piosenki Eurowizji w Tel Awiwie.

"Hejka kochani! Właśnie szykuje się do wyjazdu do Izraela i już nie mogę się doczekać! Znacie jakieś fajne miejscówki które można tam zwiedzić?" - napisała Roksana Węgiel na Instagramie.



Przypomnijmy, że 14-letnia wokalistka została zaproszona do Tel Awiwu jako laureatka Eurowizji Junior 2018 (posłuchaj eurowizyjnej piosenki Roksany!).

W jednym z wywiadów wokalistka powiedziała, że wprawdzie poleci do Izraela, jednak nie zaśpiewa na scenie, udzieli tam tylko wywiadu. Dodała, że plany pozmieniały się niezależnie od niej.

64. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 14-18 maja w Tel Awiwie. W tym roku Polskę reprezentować na nim będzie zespół Tulia z piosenką "Fire of Love (Pali się)". Grupa zaprezentuje się w pierwszym półfinale (wtorek 14 maja).

Przypomnijmy, że Roksana Węgiel niedawno zaprezentowała nowy singel "Lay Low", który zapowiada jej debiutancką płytę "Roxie". Jej premiera zaplanowana jest na 7 czerwca.

