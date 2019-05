Eurowizja 2019: Pierwszy półfinał. Jak wypadnie Tulia? [WYNIKI, JAK GŁOSOWAĆ]

14 maja o godzinie 21:00 rozpocznie się pierwszy półfinał 64. Konkursu Piosenki Eurowizji w Tel Awiwie. O miejsce w finale walczy również polski reprezentant - zespół Tulia z piosenką "Pali się (Fire of Love)".

Formację Tulia tworzą Tulia Biczak, Joanna Sinkiewicz, Dominka Siepka i Patrycja Nowicka. Grupą z piosenką "Pali się (Fire of Love)" usłyszmy jako czwartą w kolejności.



Clip Tulia Pali Się (Fire Of Love)

Z każdego z dwóch półfinałów Eurowizji (drugi odbędzie się w czwartek 16 maja) do finału (ten zaplanowany został na 18 maja) awansuje po 10 najlepszych wykonawców.

Na wynik złożą się punkty przyznawane przez międzynarodowe jury (głosowali podczas ostatniej próby) oraz przez telewidzów w stosunku 50:50.

Koncerty poprowadzą modelka Bar Refa'eli i Erez Tal, a rozmowy w green roomie - Asi Azar i Lusi Ajjub.

Pierwszy półfinał gościnnie rozpocznie Netta - pochodzą z Izraela laureatka Eurowizji 2018 z nową wersją swojej zwycięskiej piosenki "Toy" ( sprawdź! ). Poza konkursem wystąpią również Dana International (izraelska zwyciężczyni Eurowizji 1998, posłuchaj! ) i producent Kutiman.

Jak głosować na Tulię?

Polscy widzowie mogą głosować na wszystkie reprezentacje w półfinale oprócz własnej. Jednak Tulia może otrzymać wsparcie od Polaków mieszkających za granicą. Widzowie do dyspozycji będą mieli głosowanie SMS-owe oraz za pośrednictwem aplikacji. Poniżej znajdziecie numery, z których można oddawać głosy w konkretnych krajach.



Kolejność startowa pierwszego półfinału:

1. Tamta - "Replay" (Cypr) - posłuchaj!

2. D mol - "Heaven" (Czarnogóra) - posłuchaj!

3. Darude feat. Sebastian Rejman - "Look Away" (Finlandia) - posłuchaj!

4. Tulia - "Pali się (Fire of Love)" (Polska)

5. Zala Kralj & Gašper Šantl - "Sebi" (Słowenia)

6. Lake Malawi - "Friend of a Friend" (Czechy) - posłuchaj!

7. Joci Pápai - "Az én apám" (Węgry)

8. Zena - "Like It" (Białoruś) - posłuchaj!

9. Nevena Božović - "Kruna" (Serbia)

10. Eliot - "Wake Up" (Belgia)

11. Oto Nemsadze - "Keep On Going" (Gruzja)

12. Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity" (Australia)

13. Hatari - "Hatrið mun sigra" (Islandia) - posłuchaj!

14. Victor Crone - "Storm" (Estonia)

15. Conan Osíris - "Telemóveis" (Portugalia)

16. Katerine Duska - "Better Love" (Grecja)

17. Serhat - "Say Na Na Na" (San Marino).