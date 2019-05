Eurowizja 2019: Michał Szpak i Gromee o szansach grupy Tulia [WIDEO]

Eurowizyjną propozycję grupy Tulia chwalą internauci i dziennikarze z całego świata. A co o szansach kwartetu sądzą Michał Szpak i Gromee, którzy reprezentowali Polskę w konkursie odpowiednio w 2016 i 2018 r.?

Michał Szpak docenia eurowizyjną piosenkę grupy Tulia AKPA

Jak już informowaliśmy, zespół Tulia w Tel Awiwie wystąpi z utworem "Fire Of Love" (Pali się)". Polska reprezentacja zaprezentuje się w pierwszym półfinale 64. Konkursu Piosenki Eurowizji w najbliższy wtorek (14 maja).



Reklama

Za tekst kompozycji odpowiada Sonia Krasny (język polski) oraz Jud Friedman i Allan Rich (język angielski), muzykę stworzyła Nadia Dalin. Producentem utworu został Marcin Kindla.



Sprawdź tekst piosenki "Pali się (Fire of Love)" w serwisie Tekściory.pl!

Pierwotna wersja piosenki znalazła się na rozszerzonej wersji debiutanckiej albumu Tulii, który ukazał się 25 maja 2018 roku. Na potrzeby Eurowizji piosenkę przearanżowano i dodano wstawki w języku angielskim.

Clip Tulia Pali Się (Fire Of Love)

- Jest to dobra propozycja, wyróżniająca się z natłoku tego wszystkiego co pojechało na Eurowizję teraz. Niech nie dadzą się zwieść tym emocjom, bo mogą się wystraszyć. Niech trzymają mocno ręce na sterze, żeby nie straciły kursu - mówi Michał Szpak w rozmowie z Interią.

Przypomnijmy, że w odbywającej się w Szwecji Eurowizji 2016 Szpak zrobił furorę z piosenką "Color of Your Life" ( sprawdź! ). Dzięki wsparciu publiczności zajął wysokie 8. miejsce w finale.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Szpak o szansach grupy Tulia na Eurowizji INTERIA.PL

Za Tulię mocno ściska krakowski producent Gromee, który w 2018 r. wystąpił na Eurowizji ze szwedzkim wokalistą Lukasem Meijerem (utwór "Light Me Up", posłuchaj! ), jednak odpadł w półfinale.

- Kawał głosu i piękna kompozycja. Mam wrażenie, że zwrócą uwagę na siebie. Trzymam kciuki, będę się modlił i wysyłał wszystko, co pozytywne - opowiada nam Gromee, który jest "spokojny" przed występem Tulii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gromee o szansach grupy Tulia na Eurowizji 2019 INTERIA.PL

Formację tworzą Tulia Biczak, Joanna Sinkiewicz, Dominka Siepka i Patrycja Nowicka.

Wideo Poland 🇵🇱 - Tulia - Fire Of Love (Pali Się) - Exclusive Rehearsal Clip - Eurovision 2019

Internauci w komentarzach mocno wychwalają zespół Tulia, pojawiają się głosy, że Polki mogą być czarnym koniem konkursu. Kwartet zebrał też dobre opinie od zagranicznych dziennikarzy.

"Zdecydowanie niedoceniana piosenka", "nie mogę uwierzyć, jak dobry jest to utwór", "zasługują na finał" - komentują internauci z całego świata.



Wideo Dziennikarze oceniają próbę Tulii (Eurowizja 2019)

Eurowizja 2019: Jak w Tel Awiwie wypadnie Tulia? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Eurowizja 2019: Jak w Tel Awiwie wypadnie Tulia? Rewelacyjnie! Wygra lub będzie w czołówce 9% Nieźle. Zakończy rywalizację w środku stawki finałowego koncertu 9% Średnio. Tulia awansuje do finału, ale tam zajmie jedno z końcowych miejsc 14% Słabo. Odpadnie już w półfinale 68%

głosów: 38143



Czy awansujemy do finału? Ostatnie notowania bukmacherów

Co sądzą o grupie Tulia bukmacherzy? Od początku kwietnia polskie reprezentantki cały czas zajmowały w swoim półfinale 12. miejsce, a do finału przejdzie 10 najlepszych wykonawców. Od 6 maja coś drgnęło i obecnie bukmacherzy obstawiają, że Polki będą na 11. pozycji w półfinale, a prawdopodobieństwo, że odpadną wynosi 45 proc., ale różnica do bezpiecznego miejsca jest nieduża.



Zwycięzcą całej imprezy zostać ma natomiast przedstawiciel Holandii Duncan Laurence z numerem "Arcade" (posłuchaj!).