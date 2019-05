Eurowizja 2019: Islandia zostanie wyrzucona z Eurowizji? Oświadczenie EBU po incydencie z Hatari

Przypomnijmy, że chodzi o sytuację podczas ogłaszania wyników finałów Eurowizji w Izraelu. Islandzka grupa Hatari rozwinęła wówczas flagi Palestyny, po raz kolejny manifestując swoje polityczne poglądy.

Hatari w green roomie podczas finału Eurowizji 2019 /Guy Prives /Getty Images

Zgromadzeni na widowni ludzie zareagowali na taką manifestację buczeniem i gwiazdami. Perkusista zespołu, Einar Stef, opublikował nagranie, pokazujące, co działo się chwilę przed pokazaniem muzyków z Islandii. Organizatorzy w trakcie głosowania jury zdążyli odebrać zespołowi dwie flagi. Islandczycy mieli ich jednak więcej.



Wideo Hatari Palestine flags taken by Eurovision Song festival Israel

Flaga Palestyny pojawiła się też na oficjalnym koncie na Instagramie zespołu.



Grupa Hatari od początku Eurowizji wzbudzała kontrowersje nie tylko swoim wizerunkiem, ale i poglądami, w których otwarcie krytykowali Izrael za okupację Strefy Gazy i byli jednym z wykonawców, którzy nawoływali do bojkotu bliskowschodniego kraju.

Początkowo grupa zapowiadała, że swoje poglądy polityczne głosić będzie nawet w trakcie finału Eurowizji. Gdy jednak Hatari przylecieli do Tel Awiwu, nieco złagodzili swoje stanowisko.



Eurowizja 2019: Hatari (Islandia) w półfinale 1 5 Zobacz zdjęcia z występu grupy Hatari z Islandii z numerem "Hatrið mun sigra" ("Nienawiść zwycięży") podczas pierwszego półfinału Eurowizji 2019 w Tel Awiwie (Izrael). Zespół swoją twórczość określa jako "BDSM techno". Islandczycy awansowali do finału konkursu (18 maja), gdzie będą jednym z faworytów do zwycięstwa. Autor zdjęcia: JACK GUEZ Źródło: AFP 5

"Mówiliśmy, że użyjemy siły naszego wpływu medialnego, który wynika z udziału na Eurowizji. Staramy się podtrzymać krytyczną dyskusję na temat kontekstu, w jakim organizowana jest tegoroczna Eurowizja. Robimy to we wszystkich dotychczasowych rozmowach z mediami i będziemy to kontynuować. Natomiast, co do samego występu, jesteśmy zdeterminowani, żeby wziąć udział w konkursie i stosować się do wszystkich reguł, jak każdy inny uczestnik" - tłumaczył wokalista Matthias Haraldsson.

Po incydencie w green roomie, swoje oświadczenie wystosowała Europejska Unia Nadawców (EBU) organizująca konkurs.

"Eurowizja nie jest wydarzeniem politycznym i to jest wyraźnie przedstawione uczestnikom. Banery zostały błyskawicznie usunięte, a konsekwencje tej akcji będą dyskutowane przez Grupę Referencyjną [komitet wykonawczy] po konkursie" - czytamy.

Obecnie członkami Grupy są Frank-Dieter Freiling, ZDF (Niemcy) - przewodniczący, Carla Bugalho RTP (Portugalia), Zivit Davidovich KAN (Izrael), Emilie Sickinghe, AVROTROS (Holandia), Rachel Ashdown BBC (Wielka Brytania), Nicola Caligiore, RAI (Włochy), Jan Lagermand Lundme DR (Dania), Aleksander Radic, RTV (Słowenia) oraz Jon Ola Sand z EBU, najważniejszy człowiek Eurowizji.

Eurowizja 2019 - finał 1 23 Dana International wystąpiła na otwarcie Eurowizji 2019 Autor zdjęcia: JACK GUEZ Źródło: AFP 23

Sporo komentatorów eurowizyjnych uważa po tym komunikacie, że islandzkiego nadawcę RÚV mogą dotknąć sankcje ze strony EBU. Rzecznik organizacji przypomina, że w przeszłości za naruszenia zasad nakładane były finansowe kary.



Biorący Islandczyków w obronę fani zwracają uwagę, że do incydentu doszło już po tym, jak głosowanie zostało zakończone.

Hatari w finale zaprezentowali utwór "Hatrið mun sigra" i ostatecznie zajęli 10. miejsce w konkursie.



Wideo Iceland - LIVE - Hatari - Hatrið mun sigra - Grand Final - Eurovision 2019

Eurowizję w tym roku wygrał reprezentujące Holandię Duncan Laurence z piosenką "Arcade".