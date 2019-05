Eurowizja 2019: Conchita Wurst jako diwa. Zobacz kreację gwiazdy

Gościem specjalnym drugiego półfinału Eurowizji 2019 w Tel Awiwie była Conchita Wurst, laureatka konkursu w 2014 r. W sobotnim finale (18 maja) w stolicy Izraela wraz z innymi zwycięzcami przypomni przebój "Heroes" Mansa Zelmerlowa.

Conchita Wurst wystąpi w finale Eurowizji 2019 jako gość /HARALD SCHNEIDER / APA / AFP

Z Conchity Wurst został już tylko Wurst. Męski wizerunek i nowa muzyka, to pierwsze zwiastuny kolejnego przeobrażenie słynnego Thomasa Neuwirtha.



Conchita w "Pytaniu na śniadanie" 1 5 Conchita Wurst to zagraniczna gwiazda Sabatu Czarownic, który odbędzie się 27 czerwca w Kielcach Autor zdjęcia: Krzysztof Kuczyk Źródło: Agencja FORUM 5

Reklama

Wokalista stał się sławny po tym, jak w 2014 roku jako Conchita Wurst wygrał Eurowizję piosenką "Rise Like a Phoenix" (posłuchaj!).



Niektórzy zarzucali wtedy Neuwirthowi, że to właśnie kontrowersje zapewniły mu zwycięstwo podczas konkursu.



Od momentu zwycięstwa na Eurowizji wokalista wierny był wizerunkowi drag queen. W końcu w 2017 roku zdecydował się "uśmiercić" Conchitę Wurst, choć wówczas szybko zmienił zdanie, a postać Conchity odrodziła się niczym feniks z popiołów.



Ostatnimi czasy Neuwirth zaczął eksperymentować z wyglądem wykreowanej przez siebie bohaterki. Nie tak dawno temu Conchita ogoliła głowę. Swoją metamorfozę zaprezentowała podczas parady Europride 2019. Teraz przyszedł czas na kolejne, tym razem naprawdę znaczące przemiany. Neuwirth zdecydował się po raz kolejny pożegnać Conchitę. Przemiana ta wynika z faktu, że Thomas w końcu chciałby "w spokoju być sobą".

Zapowiedzią tych zmian są nowe piosenki "Trash All the Glam", "Hit Me" i "See Me Now". Te single mają znaleźć się na szykowanej na jesień nowej płycie "Truth Over Magnitude".

Zobaczcie, jak Conchita zaprezentowała się podczas czwartkowego (16 maja) półfinału Eurowizji 2019 w Tel Awiwie, gdzie odpowiedziała na kilka pytań w green roomie.

Clip Conchita Wurst Trash All The Glam

Sprawdź tekst utworu "Trash All the Glam" w serwisie Teksciory.pl

Clip Conchita Wurst Hit Me

Sprawdź tekst utworu "Hit Me" w serwisie Teksciory.pl