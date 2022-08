W tym roku Earth Festival w Uniejowie odbędzie się po raz piąty. Jubileuszowa edycja to aż trzy dni festiwalu z udziałem ponad 30 wykonawców z Polski i Ukrainy.

Podczas piątkowego koncertu "Zalewski i Przyjaciele" u boku Krzysztofa Zalewskiego wystąpią czołowi artyści alternatywnej sceny muzycznej - wśród nich m.in. Nosowska, Brodka, Natalia Szroeder, Natalia Przybysz, Paulina Przybysz, Igo, Grubson i Smolik.

Koncert zbudowany będzie wokół czterech żywiołów - ziemi, powietrza, ognia i wody. Krzysztof Zalewski zaprosił na scenę przyjaciół, którym troska o ziemię jest szczególnie bliska, a ekologia to ich styl życia. Wykonają nie tylko największe przeboje Zalewskiego, ale również covery takie jak: "Kolorowy wiatr" Edyty Górniak, czy "Earth song" Michaela Jacksona. Artyści wykonają także swoje największe przeboje m.in. Grubson "Na szczycie", a Brodka "Grandę".

Reklama

Wideo Koncert "Zalewski i Przyjaciele" w Polsacie 19 sierpnia

Krzysztof Zalewski: Od "Idola" do idola

Krzysztof Zalewski urodził się 24 sierpnia 1984 roku w Lublinie. Ukończył szkołę muzyczną w klasie fortepianu i perkusji. Uczył się także gry na gitarze. Swoją karierę muzyczną zaczynał w zespole Lochness.

Dużą rozpoznawalność przyniósł mu udział w 2. edycji programu "Idol", w którym zaprezentował się jako fan hardrockowych brzmień. Jego inspiracjami byli wtedy Robert Plant, Ian Gillian, Bruce Dickinson, James La Brie i Czesław Niemen. Zdobywając 51% głosów, pokonał w finale Bartka Homa i Mariusza Totoszko.

Wokalista, muzyk, kompozytor, multiinstrumentalista, tekściarz po wydaniu debiutanckiej płyty "Pistolet" zniknął na 9 lat z pierwszego planu na scenie. W tym czasie szlifował swój warsztat i zdobywał doświadczenie. Występował przez ten okres na scenie w zespołach: Nosowska, Hey, Muchy czy u boku wspomnianej Moniki Brodki.

Z Damianem Pielką, Tomaszem Lesiem i Michałem Mioduszewskim współtworzył alternatywną grupę Japoto, z którą w 2010 roku wydał album o takiej samej nazwie.

W 2013 roku powrócił z autorską, trudną do zakwalifikowania płytą "Zelig", którą zebrał bardzo dobre recenzje i zyskał liczne grono fanów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Zalewski i Natalia Szroeder na Festiwal Wodecki Twist 2022 INTERIA.PL

Drugi krążek Zalewskiego to "Złoto" z 2016 roku. Na płycie dominują numery dynamiczne, czy wręcz drapieżne (posłuchaj singla "Miłość Miłość"!). W porównaniu z poprzednikiem uproszczone jednak zostały aranżacje, bardziej organiczne jest brzmienie i bardziej bezpośredni przekaz.

"Siłą rzeczy, żeby zagrać "Zeliga" na koncercie, musieliśmy bardzo mocno upraszczać aranże, bo nie da rady zagrać dwustu śladów w trzy czy cztery osoby na scenie. A "Złoto" było nagrywane tak, że w zasadzie większość piosenek jesteśmy w stanie zagrać dokładnie tak, jak na płycie" - mówił wtedy w rozmowie z Interią.

Sukcesem okazał się też nagrany również z udziałem Dawida Podsiadły i Korteza hymn Męskiego Grania - "Początek" (ponad 74 mln odsłon, sprawdź!) oraz płyta "Zalewski śpiewa Niemena" ze stycznia 2018 r.

"Ten album ma jakiś taki walor edukacyjny, bo oprócz hitów Niemena z big-bitowego okresu wzięliśmy na warsztat jego zupełnie zapomniane piosenki z późnych płyt. Przerobiliśmy je na bardziej komunikatywną modłę, uprościliśmy je maksymalnie i zagraliśmy te numery z elektronicznego okresu Niemena bardziej big-bitowo. I miałem rzeczywiście duży oddźwięk od publiczności, wielu młodych ludzi mówiło, że dzięki tej płycie i moim koncertom sięga teraz po twórczość Niemena bardziej, niż tylko do tego, co znali do tej pory, czyli 'Dziwny jest ten świat' i 'Pod papugami'" - mówił Interii Zalewski.

Wideo Krzysztof Zalewski - Ptaki (MTV Unplugged)

Ostatnim studyjnym albumem Zalewskiego, była "Zabawa" z 2020 roku. W zeszłym roku z kolei artysta wydał koncertowy album z serii "MTV Unplugged".

W piątek 19 sierpnia, Zalewski wraz ze swoimi muzycznymi przyjaciółmi zaśpiewa podczas Earth Festivalu w Uniejowie. Wydarzenie poświęcone jest ekologii i ochronie środowiska.

"Jeszcze nie jest za późno. Ciągle możemy pomóc naszej planecie. Pamiętajmy, że ziemia to nasz wspólny dom" - mówi w zapowiedzi koncertu Zalewski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Zalewski na Pol'and'Rock Festival 2019: Za Iron Maiden nadal dałbym się pokroić INTERIA.PL