Mimo, że w weekend w całej Polsce szalały burze i ulewy nad festiwalową sceną i eventowym ekomiasteczkiem cały czas świeciło słońce. Jak powiedział Jarosław Kret, pogodowy ekspert, którego oglądaliśmy w niedzielnym koncercie "Gwiazdy dla Czystej Polski" - "Zła pogoda omijała Uniejów".

Piątą edycję Earth Festival 2022 rozpoczął w piątek wyjątkowy koncerty "Zalewski i przyjaciele". "Niektórzy mówią, że jest już po jabłkach, ale ja mocno wierzę w to, że to nie jest koniec. Jeśli będziemy cisnąć rządzących, to nie jest koniec, to jest dopiero początek. Żeby zmieniać świat, to trzeba zacząć od siebie" - mówił prowadzący i główny bohater wieczoru Krzysztof Zalewski.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Zalewski przed Uniejów Earth Festival 2022: musimy krzewić świadomość, że to jest potrzebne INTERIA.PL

W koncercie poświęconym czterem żywiołom - powietrzu, wodzie, ziemi i ogniu wystąpili z artystą Monika Brodka, Igo, Grubson, Smolik, Natalia Szroeder, Natalia Przybysz, Paulina Przybysz oraz Katarzyna Nosowska.

Earth Festival 2022 w Uniejowie: Krzysztof Zalewski i przyjaciele 1 / 17 Krzysztof Zalewski Źródło: AKPA udostępnij

Earth Festival 2022: Co wydarzyło się w Uniejowie?

Sobotni koncert "Artyści przeciwko wojnie" z udziałem wykonawców polskich i ukraińskich złożony był z najsłynniejszych protest songów. Utwory zostały na nowo zaaranżowane przez Michała Grotta, którego orkiestra towarzyszyła artystom. W repertuarze pojawiły się m.in. "Blowin' In the Wind" Boba Dylana, "Sunday Bloody Sunday" U2, "All You Need Is Love" The Beatles, "Wind of Change" Scorpions i "Modlitwę o wschodzie słońca" Jacka Kaczmarskiego.

Na zakończenie polsko-ukraińska grupa Zazula zaśpiewała "Hey, Hey Rise Up" Pink Floyd i Andrija Chłiwniuka z zespołu Boombox inspirowany ukraińskim utworem ludowym "Czerwona kalina". Wystąpili także Kasia Kowalska, Piotr Kupicha (Feel), Sebastian Karpiel-Bułecka, Julia Marcell, Maciej Maleńczuk, Maciej Musiałowski, Muniek i Przyjaciele, Robert Janowski, Grzegorz Hyży, Kev Fox, Paweł Domagała i ukraińska gwiazda Tina Karol.

"Przejmujący, wzruszający, piękny", takie określenia pojawiały się w komentarzach pod relacjami z wydarzenia. "Pamiętajmy: każda wojna kiedyś się kończy" - podkreślili na koniec Paulina Sykut-Jeżyna i Cezary Łukasiewicz, którzy prowadzili sobotni koncert.



Earth Festival 2022 w Uniejowie: Artyści przeciwko wojnie 1 / 7 Maciej Maleńczuk zaśpiewał swój utwór "Wojna" wydany na albumie "Klauzula sumienia" z 2020 roku. Źródło: AKPA Autor: Piętka Mieszko udostępnij

Zwieńczeniem festiwalu był niedzielny koncert "Gwiazdy dla Czystej Polski", podczas którego artyści zagrali dla Ziemi. Muzyczny spektakl rozpoczął się od pełnego energii i radości wykonania hitu Seweryna Krajewskiego "Niebo z moich stron". Utwór zaśpiewał Andrzej Piaseczny wspierany przez Konin Gospel Choir.

Doda przedstawiła swoja interpretację piosenki "Krakowski spleen" Maanamu. Brawurowe wykonanie zachwyciło uniejowska publiczność, która zgotowała artystce prawdziwą owację. Małgorzata Ostrowska zabrała słuchaczy w szaloną podróż za sprawą "Meluzyny", Sebastian Riedel stawiał "Naiwne pytania" a Sebastian Karpel-Bułecka szedł "Boso". Wystąpili także Pectus, Julia Wieniawa, Ania Rusowicz i Michał Szpak. Wieczór poprowadziły Marcelina Zawadzka i Ilona Krawczyńska, które tego wieczoru zaprezentowały kreacje Krzysztofa Stróżyny z ekologicznego jeansu oraz niezwykłe suknie wykonane z aluminiowych zawleczek zaprojektowane przez Barbarę Cały.

Na scenie oprócz nich pojawiali się także goście, którzy każdego dnia biorą czynny udział w edukacji ekologicznej widzów Polsatu. Prezenter pogody Jarosław Kret opowiadał o kurczących się zasobach słodkiej wody na świecie, a Dominika Tarczyńska i Przemysław Białkowski - prowadzący program "Czysta Polska" w Polsat News przypomnieli Ekologiczny Dekalog.

Earth Festival 2022 w Uniejowie. Koncert "Gwiazdy dla Czystej Polski" 1 / 19 Michał Szpak Źródło: AKPA Autor: Mieszko Piętka udostępnij

Czytaj także:

Earth Festival w Uniejowie: Hołd dla ofiar wojny

Krzysztof Zalewski i przyjaciele. Młode pokolenie na scenie