Earth Festival 2022 to przede wszystkim dobra muzyka w wykonaniu największych polskich gwiazd. W tym roku wystąpi w sumie ponad 30 wykonawców, emocji i dobrej muzyki będzie więc co nie miara.

Piątkowy koncert "Zalewski i Przyjaciele" zbudowany był wokół czterech żywiołów - ziemi, powietrza, ognia i wody. Krzysztof Zalewski zaprosił na scenę przyjaciół, którym troska o ziemię jest szczególnie bliska, a ekologia to ich styl życia.

Na scenie pojawili się siostry Natalia i Paulina Przybysz, Katarzyna Nosowska, Natalia Szroeder, Brodka, Grubson, Igo i Andrzej Smolik.



Katarzyna Nosowska zaśpiewała utwór "Era retuszera" ( posłuchaj! ) ze swojej solowej płyty "UniSexBlues" z 2007 r.

Tuż po zejściu ze sceny w Uniejowie zdecydowała się opublikować emocjonalny post na Instagramie, w którym podziękowała Krzysztofowi Zalewskiemu za zaproszenie.



"A teraz samokrytyka. Pluję sobie w brodę, że niemożliwa do okiełznania masakra nerwowa jaka mi towarzyszy podczas występów sprawiła, że nie zagrzmiałam ze sceny w sprawie Odry.. Jest mi wstyd, tym bardziej, że za plecami miałam słowo 'woda'. Od wielu dni gromadzę słowa, które w pełni wyrażą moją rozpacz związaną z tragedią, która dotknęła tę piękną i 'moją' rzekę. Ja jestem znad Odry. Żałuję, że nie zrobiłam tego dziś. Chcę powiedzieć, że moje wielkie pragnienie wyrugowania z życia oceny, jest w tym przypadku ponad ludzkie siły" - napisała wokalistka.

"Oceniam wszystkich, którzy doprowadzili do katastrofy! Oceniam, jest mi za was wstyd! Brzydzę się tymi, którzy unikają odpowiedzialności, nie mają honoru przyznać się do braku przytomności. Tak bym chciała móc więcej, tak bym chciała żebyśmy powiedzieli NIE - z pozycji naszej mocy, której system nam odmawia. Już czas" - zaapelowała Nosowska.

Wcześniej podczas koncertu Zalewski również poruszył sprawę zatrucia Odry i w ostrych słowach zwrócił się do rządzących o rzetelne wyjaśnienie całej sprawy.

Transmisja Earth Festivalu 2022 od piątku do niedzieli, 19-21 sierpnia, od godziny 20:00, na antenie Polsatu. Wstęp na wszystkie trzy koncerty na terenie Term Uniejów oraz na teren ekomiasteczka jest bezpłatny.

