Earth Festival 2022 Uniejów. "Artyści przeciwko wojnie": Hołd dla ofiar [RELACJA]

Sobotni koncert "Artyści przeciwko wojnie" to hołd dla wszystkich ofiar barbarzyńskiej wojny, która toczy się za naszą wschodnią granicą.

Oprócz utworów muzycznych, usłyszymy też wstrząsające świadectwa dzieci, które przeżyły wojenne piekło. Najbardziej znane utwory poświęcone walce o wolność, w tym m.in. "Zombie" grupy The Cranberries, zabrzmią w niezwykłej aranżacji Orkiestry Michała Grotta.

Tego wieczoru na festiwalowej scenie wystąpią: Muniek Staszczyk i Przyjaciele, Piotr Kupicha, Maciej Musiałowski, Kasia Kowalska, Maciej Maleńczuk, Grzegorz Hyży, Robert Janowski, Tina Karol, Sebastian Karpiel - Bułecka, Paweł Domagała, Skubas, Kev Fox, Julia Marcell i Zazule. Koncert poprowadzi Paulina Sykut-Jeżyna.

Transmisja wydarzenia od godziny 20:00 na antenie Polsatu.



Artyści o wojnie. "Jest mi wstyd za drugiego człowieka"

"Oczywiście całym sercem jestem za Ukrainą i za Ukraińcami, i mam nadzieję, że możliwie szybko ta wojna się skończy. Bo przecież nie może to wiecznie trwać, cierpią przecież niewinni ludzie, wielu zginęło, pozostawili rodziny, dzieci. To kolejna światowa tragedia po tej pandemii. A co my możemy w tej sytuacji zrobić? Ja na każdym koncercie pokazuję, że jesteśmy przeciwni, wyświetlamy flagę Ukrainy. Modlimy się za Ukraińców i ich życie, o to, by ta wojna jak najszybciej się zakończyła" - mówiła w rozmowie z Interią Kasia Kowalska.

"Na samym początku nie umiałem uwierzyć, że trwa wojna. Myślałem, że media przesadzają i nas tylko straszą. Niestety okazało się, że to prawda. Nigdy w życiu nie przypuszczałem, że spotka mnie coś takiego. Wojna to zło w najczystszej postaci. To totalnie nienormalna sytuacja. Jestem przeciwko agresji i przemocy. Nie sądziłem, że obok nas, u naszych sąsiadów będą umierać tysiące ludzi. I to na oczach całego świata" - mówił z kolei Grubson.

"Jedyne co możemy, to pomagać ludziom z Ukrainy i cały czas mówić o wojnie. Ludzie niestety tak funkcjonują, że szybko się przyzwyczajają i nad pewnymi rzeczami przechodzą do porządku dziennego. Mam wrażenie, że właśnie z tematem wojny przeszliśmy do porządku dziennego. Temat nieco u nas ucichł. Trochę mnie to martwi, bo tam ludzie wciąż giną i potrzebują pomocy. Wiesz co? Jest mi wręcz wstyd za drugiego człowieka, że pozwolono na coś tak okrutnego. Ludzkie życie jest dla niektórych nic nie warte" - dodał.