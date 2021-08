Sylwia Grzeszczak pierwsze kroki na scenie stawiała w wieku pięciu lat. Jako dziecko rozpoczęła naukę gry na fortepianie, którą kontynuowała w szkołach muzycznych I i II stopnia w Poznaniu.

Jej scenicznym debiutem był pogram "Od przedszkola do Opola", gdzie wykonała utwór Krzysztofa Krawczyka "Byle było tak". W 2004 roku zajęła pierwsze miejsce w finale konkursu "Drzwi do kariery".

Początki Sylwii Grzeszczak w "Idolu"

Rok później Grzeszczak wzięła udział w czwartej edycji programu "Idol", gdzie doszła do etapu grupowego. 16-latka zaśpiewała m.in. piosenkę Whitney Houston "I Will Always Love You".



"Masz kawał głosu, śpiewasz czysto i w miarę przyzwoicie, tylko, że bardziej w miarę niż przyzwoicie" - mówiła jurorka Elżbieta Zapendowska po wykonaniu Houston, a Robert Leszczyński zachęcał do zmiany repertuaru. Z kolei Kuba Wojewódzki dodał wtedy: "Nie jest rewelacyjna, ale jest taka jak ja, skromna".

"Dla mnie to była ogromna lekcja. Mimo, że nie wygrałam, mimo że znalazłam się w etapie klubowym, to cieszę się, nie doszłam dalej i że mogłam świadomie rozwijać swoją drogę muzyczną i wiedzieć, czego chcę. To był ważny czas dla mnie, aby przemyśleć pewne rzeczy i żeby po prostu robić swoje piosenki. Jestem za tym, aby śpiewać covery, bo to jest świetne, ale ważne jest, aby artysta miał swoje kompozycje" - stwierdziła po latach w rozmowie z serwisem przeAmbitni.pl.



Życie prywatne Sylwii Grzeszczak

W 2006 roku Sylwia Grzeszczak nagrała trzy piosenki na płytę "Adsum" grupy Ascetoholix: "Tak wyszło", "Afrodyzjak" i "Chodź ze mną".

Zaowocowało to ważną w jej dalszej karierze współpracą z jednym z członków wspomnianego zespołu - Liberem - z którym w kolejnych latach związała się też w życiu prywatnym.

"Ten związek kiełkował przez parę lat. Najpierw była praca, potem towarzyskie spotkania, a w pewnym momencie okazało się, że nie mogą bez siebie żyć. Ale mimo to długo utrzymywali swój związek w tajemnicy" - pisał "Super Express".



Para wzięła ślub w 2014 roku. Rok później na świat przyszła ich córka Bogna. Grzeszczak stara się jednak oddzielać życie prywatne od kariery.

"Uważam, że powinno się chronić prywatność, dlatego że później są z tego same problemy. Nie lubię zdradzać swoich intymnych rzeczy. Bardzo lubię dzielić się swoją muzyką z fanami, opowiadać o niej, o tym, co właśnie dzieje się muzycznie w moim świecie, ale nie lubię gadać o tym, czy prałam dzisiaj skarpetki" - mówiła w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Lifestyle.

Hit za hitem. Największe przeboje Sylwii Grzeszczak

Zawodowo Liber i Sylwia Grzeszczak stworzyli duet idealny. Do dziś jej mąż jest odpowiedzialny za większość jej tekstów, a wokalistka niezwykle chwali jego talent. "Do grobowej deski będę uważać, że Marcin pisze świetne teksty" - mówiła w programie "Jazdy gwiazdy".



Wspólnie wydali płytę "Ona i On" - jeszcze w 2008 roku, na której znalazły się m.in. hit "Nowe szanse" i "Co z nami będzie?".



Na solowy debiut Grzeszczak przyszedł czas trzy lata później. "Sen o przyszłości" przyniósł przede wszystkim przebój "Małe rzeczy", jeden z najczęściej granych utworów w Polsce w 2011 roku. Sama płyta pokryła się podwójną platyną.

Następne dwie płyty wokalistki - "Komponując siebie" i "Tamta dziewczyna" - przyniosły kolejne radiowe hity. Tytułowy singel w ciągu pięciu lat obejrzano na Youtube ponad 135 milionów razy.



"Choć przeskoki stylistyczne mogą utrudniać odbiór ‘Tamtej dziewczyny’, to warto poddać się urokowi płyty, której niewątpliwym spoiwem jest nie tylko aranżacyjny rozmach, ale przede wszystkim - fenomenalny głos wokalistki. Sylwia Grzeszczak nie tylko bowiem wyróżnia się wyjątkową barwą wokalu, ale też wybitną świadomością, umiejętnością wyczucia każdej nuty, każdego odcienia słowa i emocji. A to sprawia, że każdy jej utwór może rozświetlić nawet najbardziej ponury dzień" - pisała nasza recenzentka o albumie.

Sylwia Grzeszczak na Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski w Uniejowie

Obecnie Grzeszczak rozpoczęła przygotowania do wydania nowej płyty. Wokalistka wiosną wydała singel "Prawda o nas", rozpoczynając kolejny etap w swojej karierze.

"W ciągu pięciu lat, które upłynęły od mojej ostatniej płyty, wiele wydarzyło się w życiu. To, w jaki sposób pracowałam z menedżmentem, jaki oni mieli wpływ na mnie. Trochę pozmieniało się ludzi wokół mnie. Myślę, że potrzebowałam też spokoju, by zregenerować się i też wyjść z siłą, z przebojowością, po postu wrócić" - przyznała.



Przypomnijmy, że w najbliższą niedzielę (22 sierpnia) Sylwia Grzeszczak zaprezentuje się podczas Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski w Uniejowie. Transmisja imprezy w Telewizji Polsat i na stronie Interii od godziny 20:00



Podczas koncertu "Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski" swoje przeboje w Uniejowie zaśpiewają m.in. Beata Kozidrak i Bajm, Michał Szpak, Kwiat Jabłoni, Dawid Kwiatkowski, Roksana Węgiel, Paweł Domagała, Wilki, Golden Life, Enej, Sound'n'Grace i wielu innych.

Koncert poprowadzą prezenterzy Polsatu: Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna oraz tworzący prywatnie parę Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski.