Michał Szpak poza działalnością muzyczną wypowiada się chętnie także na różne inne tematy, w tym społeczny. Wokalista wielokrotnie wypowiadał się też na temat katastrofy ekologicznej, której musimy zapobiec.



Głośno było o jego publicznym apelu z 2019 roku, kiedy to pod wpływem wydarzeń w Ameryce Południowej (ogromne pożary amazońskich lasów deszczowych) zdecydował się na mocne słowa do fanów.



"Przecież wokół nas dzieje się tak dużo niepotrzebnych rzeczy, że po co zwracać sobie mamy głowę katastrofa ekologiczna i płonącymi płucami ziemi, co w konsekwencji przybliża nas coraz bardziej do rychłego zniszczenia, po co się tym przejmować, nic z tym nie róbmy, nic o tym nie mówmy. Ucichnie samo, wypali się jak wszystko, a za 20 lat będziemy błagać o wodę i zdychać z głodu" - pisał na Instagramie.

"Planeta ziemia płacze / Nie dlatego ze umiera / Dlatego że traci nas, ludzi / Sama kiedyś się odrodzi i pozwoli by znów rozpoczął się krąg życia / Planeta ziemia płacze /Nie dlatego ze umiera / Dlatego że posiadając szanse... / -oblaliśmy test- /Siadaj - Pała!" - pisał.

Postępujące coraz szybciej zmiany klimatyczne sprawiły, że Szpak swoją trasę koncertową "The Moon Tour" w całości poświęcił ekologii i szacunkowi do naszej planety.

Koncerty w ramach trasy odbyły się jesienią 2019 i na początku 2020 roku.



"Chcę przekazać ludziom, co mnie boli, co uwiera i co teraz zajmuje moją głowę. Lasy płoną, huragany niszczą ludzkie dobytki, umierają gatunki zwierząt, które niedługo będziemy znać tylko z opowieści czy zdjęć. W jakim kierunku idziemy? Gdzie będziemy za 50 lub nawet 10 lat? Inspiracją dla mnie stała się kondycja naszej planety" - mówił zaraz przed startem trasy.



Nic więc dziwnego, że ważny dla nas wszystkich temat ubrany w spektakularną sceniczną oprawę, robił piorunujące wrażenie na uczestnikach koncertów Szpaka. Marta Bielecka na stronie Adria-art.pl nazwała jeden z występów w ramach "The Moon Tour" "nowoczesną i innowacyjną lekcją przyrody".



Wokalista wielokrotnie podkreślał, że stara się żyć w zgodzie z naturą, a ta pomaga mu się przygotować do najważniejszych momentów w karierze.



"Natura pozwala na to, aby oddać to co złe, temu co jest dobre, temu co ma dobrą energię. Zawsze przed jakimś wielkim wydarzeniem typu festiwal albo ważne wystąpienie, uciekam w środek lasu. Zazwyczaj są to Kamienne Kręgi. A jeśli nie tam, to jadę do siebie do domu, który jest niedaleko takich miejsc" - mówił w wywiadzie dla "Vivy".

