Earth Festival Uniejów 2021. Wilki i Robert Gawliński znów na scenie: To najpiękniejsze święto

"Koniec hibernacji" - zapowiedział Robert Gawliński na swoim profilu, wzbudzając entuzjazm wśród fanów czekających na nowe nagrania.

Przypomnijmy, że ostatni studyjny album Wilków to "Przez dziewczyny" z 2016 r. Dwa lata później ukazała się składankowa płyta "26/26" zawierająca jeden premierowy utwór - "Na krawędzi życia", który do tej pory zanotował ponad 6 mln odsłon.



Clip Wilki Na krawędzi życia

Tuż przed wybuchem pandemii koronawirusa wiosną 2020 r. grupa zakończyła "Niebieską trasę", w ramach której zespół Roberta Gawlińskiego zabrał fanów w podróż w czasie do roku 1992, grając w całości debiutancką płytę "Wilki".



"Niebieski" (od koloru okładki) album przyniósł takie przeboje, jak "Son of the Blue Sky" ( sprawdź! ), "Aborygen" ( sprawdź! ), "Eroll" ( sprawdź! ) czy "Eli Lama Sabachtani". W krótkim czasie płyta pokryła się platyną (ponad 220 tys. sprzedanych egzemplarzy), katapultując ekipę Roberta Gawlińskiego do ekstraklasy polskiego rocka.

Płytę "Wilki" nagrano w legendarnym dziś Izabelin Studio, a jej producentem był Leszek Kamiński, odpowiedzialny w latach 90. za produkcję albumów takich wykonawców jak Hey, Edyta Bartosiewicz, Varius Manx i Obywatel GC.

Promocję rozpoczęto wraz z wypuszczeniem "antysingla" "Nic zamieszkują demony" (wokal pojawia się dopiero w okolicach drugiej minuty). Kompozycja nie spotkała się z oczekiwanym odzewem. Sytuację próbowano poprawić, stawiając następnie na wyrazisty "Eroll". Co ciekawe, na początku przy wyborze utworów promujących album odrzucono "Son of the Blue Sky" jako niewartą uwagi kompozycję, która stała się potem wielkim hitem. Teledysk do tego utworu był jednym z pierwszych polskich wideoklipów, który znalazł się na antenie MTV.

Od ukazania się piosenki latem 1992 roku zaczął się prawdziwy szał na Wilki: wytwórnia nie nadążała z dodrukiem nakładów, a album przez długi czas gościł na szczytach radiowych i prasowych list przebojów. Ostatnim wydawnictwem singlowym promującym album był utwór "Eli lama sabachtani".

Clip Wilki Son Of The Blue Sky

Clip Wilki Eli lama sabachtani

Robert Gawliński farmerem w Grecji?

Czas pandemii Robert Gawliński z żoną Moniką (od lat jest menedżerką grupy) spędził w ich domu w Grecji, gdzie od kilkunastu lat jeżdżą poza sezonem na dłuższy czas. Za sprawą wideo opublikowanego w mediach społecznościowych sieć obiegła wieść, że wokalista postanowił zmienić branżę i zająć się uprawą oliwek.

"Znajomi mieli oliwkobranie i postanowiłem im pomóc. Wrzucałem do internetu różne filmiki, żeby mieć kontakt z fanami, ale ten zainteresował media i przypięto mi łatkę farmera. Muszę przyznać, że bardzo się dobrze bawiłem z tego powodu. Próbowałem to później sprostować, ale nikt nie chciał słuchać, więc odpuściłem" - komentował później w rozmowie z "Nową Trybuną Opolską".



Robert Gawliński dzięki przebojowi "Baśka" kupił dom

Początki Wilków przyniosły bestsellerowe płyty "Wilki" (1992) i "Przedmieścia" (1993), podsumowane koncertowym wydawnictwem "Acoustic Rockus" (1994), jednak szybko nadeszło wypalenie i zespół się rozpadł. Sam Gawliński zajął się solową karierą, a u jego pojawił się grający na klawiszach Andrzej Smolik.



Do reaktywacji Wilków doszło w 2001 r., a rok później stacje radiowe podbiła "Baśka". Piosenka jeszcze przed premierą płyty "4" zrobiła furorę na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu stając się przebojem lata. To dzięki temu nagraniu Gawlińskiego było stać na kupienie domu w Warszawie.



Przez zespół podczas 30 lat działalności przewinęło się kilkunastu uznanych muzyków. W obecnym składzie Wilków u boku Roberta Gawlińskiego występują jego synowie Beniamin (gitara akustyczna, klawisze, wokal) i Emanuel (bas), gitarzyści Mikis Cupas (w Wilkach od samego początku) i Maciej Gładysz oraz perkusista Adam Kram (m.in. Chemia, Sylwia Grzeszczak), który zastąpił Huberta Gasiula.

Na "Niebieskiej trasie" gościnnie na klawiszach wspierał ich Kuba Galiński, ceniony instrumentalista, kompozytor i producent mający na koncie współpracę z m.in. Anią Rusowicz, Anią Dąbrowską, Januszem Panasewiczem, Piotrem Roguckim, Hey czy Dr Misio. Wyprodukował też wspomniany utwór "Na krawędzi życia". To właśnie z Galińskim zespół przygotowuje nowy materiał, który według słów samego Gawlińskiego jest gotowy w 70-80 proc.

Wspomniani bliźniacy Beniamin i Emanuel przyszli na świat 2 grudnia 1992 r., kiedy ich ojciec cieszył się statusem wielkiej gwiazdy polskiego rocka. Teraz obaj towarzyszą mu na scenie.



"Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski" - kto wystąpi?

Podczas koncertu "Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski" swoje przeboje w Uniejowie zaśpiewają m.in. Beata Kozidrak i Bajm, Michał Szpak, Kwiat Jabłoni, Dawid Kwiatkowski, Sylwia Grzeszczak, Roksana Węgiel, Paweł Domagała, Wilki, Golden Life, Enej, Sound'n'Grace i wielu innych.

"Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski" - prowadzący, transmisja, gdzie oglądać?

Koncert poprowadzą prezenterzy Polsatu: Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna oraz tworzący prywatnie parę Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski. Transmisja wydarzenia od godziny 20:00 na antenie Polsatu.

