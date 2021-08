Earth Festival Uniejów 2021. Paweł Domagała stara się żyć ekologicznie

Koncert "Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski" to widowisko będące zwieńczeniem dwudniowego Earth Festivalu w Uniejowie, odbywającego się w dniach 21-22 sierpnia, organizowanego dzięki inicjatywie For Earth For Us we współpracy z m.in. Telewizją Polsat, Stowarzyszeniem Program Czysta Polska oraz Uzdrowiskiem Termalnym Uniejów i Termami Uniejów.

Na scenie wystąpią gwiazdy, którym bliskie są działania na rzecz ochrony środowiska. Ideą wydarzenia jest inspirowanie oraz uświadamianie społeczeństwa jak w prosty sposób można wprowadzić zmiany na lepsze, dla dobra naszej planety i przyszłych pokoleń.

Jedną z gwiazd festiwalu będzie wokalista, muzyk i aktor Paweł Domagała, który prywatnie jest mężem aktorki Zuzanny Grabowskiej i ojcem dwóch dziewczynek. Jego rodzina stara się żyć ekologicznie i nie kupować zbędnych rzeczy.

Paweł Domagała i przebój "Weź nie pytaj"

Paweł Domagała ma m.in. na koncie występy w serialach "Barwy szczęścia", "Powiedz TAK!", "Prosto w serce", "Druga szansa", "O mnie się nie martw" i filmach "Gotowi na wszystko. Exterminator", "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach", "Planeta singli", "Wkręceni" (obie części).

Jego muzyczna przygoda na dobre rozpoczęła się w listopadzie 2016 r., kiedy to wypuścił debiutancki album "Opowiem ci o mnie". Dwa lata później do sprzedaży trafiła płyta "1984", która przyniosła wielki przebój "Weź nie pytaj" (ponad 132 mln odsłon, sprawdź!). Powstały liczne parodie i przeróbki tego nagrania, jak m.in. "Hymn matek" (18 mln), "Weź nie pie**ol" w wykonaniu Letniego (1,2 mln) czy "Weź nie kichaj" Kabaretu Paranienormalni.



"Nikt się nie spodziewał i nikt nie wierzył, tylko ja i Łukasz Borowiecki (jest współautorem piosenek Domagały - przyp. red.). 'Opowiem ci o mnie' zrobiliśmy w nakładzie 3 tys. Marzyliśmy, żeby zszedł, zajęło to 1 dzień. 'Weź nie pytaj' miało być niekomercyjną, niszową piosenką, łącznie sprzedaliśmy ponad 110 tys. płyt... Nikt nie chciał nam organizować pierwszej trasy, wyprzedała się cała w tydzień... Wszystko dzięki Wam, jesteśmy i funkcjonujemy tylko dzięki Wam" - podsumowywał Paweł Domagała przed premierą trzeciej płyty "Wracaj" z listopada 2020 r.

Do promocji wybrano utwory "Wracaj", "Popatrz na mnie" i "Ja tak umiem".



Początki kariery muzycznej wiązały się dla śpiewającego aktora z dużym kosztem emocjonalnym.

"Były momenty zwątpienia, chęć, żeby zrezygnować, strach... Były też momenty, że wszystko naraz mnie przerastało... Ale jest to jakiś cud, że nam się udało. Chociaż nic na to nie wskazywało i nikt na nas nie stawiał" - mówił Domagała.

Zapowiedzią nowego materiału zatytułowanego "Narnia" (premiera na wiosnę 2022 r.) jest piosenka "Łe Łe", którą Domagała wykonywał m.in. podczas Polsat SuperHit Festival w Sopocie.

W tym roku myślą przewodnią festiwalu "Earth Festiwal" jest hasło #ZaczynamOdSiebie. Każdy z nas może zrobić coś dobrego dla Ziemi. Segregowanie śmieci, oszczędzanie wody i energii, zwracanie uwagi na skład produktów spożywczych - to tylko przykłady prostych działań, które mogą realnie przeciwdziałać postępującym zmianom klimatycznym.

"Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski" - kto wystąpi?

Podczas koncertu "Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski" swoje przeboje zaśpiewają m.in. Beata Kozidrak i Bajm, Michał Szpak, Kwiat Jabłoni, Dawid Kwiatkowski, Sylwia Grzeszczak, Roksana Węgiel, Paweł Domagała, Wilki, Golden Life, Enej, Sound'n'Grace i wielu innych.

"Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski" - prowadzący, transmisja, gdzie oglądać?

Koncert poprowadzą prezenterzy Polsatu: Krzysztof Ibisz (wraca do pracy po sekretnym ślubie z Joanną Kudzbalską) i Paulina Sykut-Jeżyna oraz tworzący prywatnie parę Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski. Transmisja wydarzenia od godziny 20:00 na antenie Polsatu i na stronach Interii.

Dodajmy, że Sykut-Jeżyna oraz Zdrójkowski jesienią pojawią się jako uczestnicy 15. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo".



"Earth Festival" w Uniejowie to dwa dni po brzegi wypełnione aktywnościami dla dzieci i dorosłych w dedykowanym eko-miasteczku. Znajdą się tam eko-strefy edukacyjno-rozrywkowe, w których będzie okazja skorzystać z aktywności przygotowanych przez partnerów wydarzenia. Jedną z atrakcji będzie niepowtarzalna możliwość jazdy testowej samochodem wodorowym.

Na sobotni festiwalowy wieczór zaplanowano także kino plenerowe, podczas którego emitowane będą filmy: film dokumentalny National Geographic "Wroga Planeta" oraz kino akcji Telewizji Polsat "Wyzwanie". Start o godzinie 20:00.

Okazanie potwierdzenia szczepienia przeciw COVID-19 będzie konieczne do wejścia na teren koncertu. Dla osób niezaszczepionych zostanie stworzona strefa z ograniczoną liczbą uczestników, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Uczestnicy tej strefy zobowiązani będą do posiadania maseczki oraz zachowania dystansu 1,5 m od innych uczestników.