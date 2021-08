Earth Festival Uniejów 2021. Co dzieje się na koncercie Polsatu? [RELACJA, TRANSMISJA]

Transmisję z wydarzenia można oglądać na antenie Polsatu oraz w Interii.

Wideo pluscdn

Koncert "Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski" to widowisko będące zwieńczeniem dwudniowego Earth Festivalu w Uniejowie, odbywającego się w dniach 21-22 sierpnia, organizowanego dzięki inicjatywie For Earth For Us we współpracy z m.in. Telewizją Polsat, Stowarzyszeniem Program Czysta Polska oraz Uzdrowiskiem Termalnym Uniejów i Termami Uniejów.

W koncercie biorą udział gwiazdy, którym bliskie są działania na rzecz ochrony środowiska. Ideą wydarzenia jest inspirowanie oraz uświadamianie społeczeństwa jak w prosty sposób można wprowadzić zmiany na lepsze, dla dobra naszej planety i przyszłych pokoleń.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jesienny spot Telewizji Polsat prezentujący ramówkę stacji na 2021 r. Polsat

W tym roku myślą przewodnią festiwalu "Earth Festiwal" jest hasło #ZaczynamOdSiebie. Każdy z nas może zrobić coś dobrego dla Ziemi. Segregowanie śmieci, oszczędzanie wody i energii, zwracanie uwagi na skład produktów spożywczych - to tylko przykłady prostych działań, które mogą realnie przeciwdziałać postępującym zmianom klimatycznym.

Koncert Polsatu - Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski (23 sierpnia 2020 r.) 1 / 21 Pierwszymi artystkami, które pojawiły się na scenie, były Viki Gabor oraz Kayah. Duet wykonał przebój "Ramię w ramię". "Po co my tu jesteśmy? Aby pamiętać, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za matkę Ziemię. Nie ma planety B. Musimy skoncentrować się na niej. Jesteśmy tu też, aby się dobrze bawić" - stwierdziła Kayah. Źródło: East News Autor: VIPHOTO udostępnij

Koncert prowadzą prezenterzy Polsatu: Krzysztof Ibisz (wraca do pracy po sekretnym ślubie z Joanną Kudzbalską) i Paulina Sykut-Jeżyna oraz tworzący prywatnie parę Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski.

Dodajmy, że Sykut-Jeżyna oraz Zdrójkowski jesienią pojawią się jako uczestnicy 15. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo".



"Earth Festival" w Uniejowie to dwa dni po brzegi wypełnione aktywnościami dla dzieci i dorosłych w dedykowanym eko-miasteczku. Jedną z atrakcji była niepowtarzalna możliwość jazdy testowej samochodem wodorowym.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Earth Festival Uniejów 2021: Jaką publiczność lubi Dawid Kwiatkowski? INTERIA