Robert Janowski o nowej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo": "Tutaj każdy może wygrać"

Wiosenna ramówka Polsatu w 2023 roku, to oczywiście kolejna edycja popularnego programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Po zmianach, jakie zaszły w ostatnim czasie w programie, nowym prowadzącym będzie Maciej Rock, a do grona jurorów dołączył Paweł Domagała. Nowa edycja show, to jednak nie tylko zmiany: w jury po raz kolejny zasiądzie uwielbiany przez widzów Robert Janowski.

W rozmowie z Mateuszem Kamińskim, Robert Janowski wspomina edycję "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w której był uczestnikiem.

"Tego się nie da opisać słowami. Kto nie spróbował, ten nie będzie wiedział o co chodzi. Siedzisz od 5:00 rano do 11:00, z czego dwie godziny przespane na krześle, kiedy oni przyklejają ci obcą twarz. Ja miałem za każdym razem tak, że już byłem ubrany i gotowy, a nagle nie wiem jak to zrobić. Po prostu nie wiem. Był taki jeden moment, kiedy przyszło nagle takie olśnienie: 'Mam postać!'. Nie uwierzycie, kiedy się to stało: Kiedy zakładałem buty. Miałem różne ciuchy, czasami byłem czarnoskóry, byłem kobietą - nic się nie działo. Ale jak założyłem buty, to te buty zmieniały mnie totalnie w osobę, którą trzeba było pokazać. Bardzo dziwne! Dosłownie wchodziłem w czyjeś buty" - wspomina piosenkarz aktor.

Janowski dodaje, że ćwiczenia podczas treningów to jedno, ale żeby odnieść w programie sukces, trzeba także ćwiczyć w domu, po godzinach.

"Nie da się inaczej. Ile razy jesteśmy na koncercie czy w teatrze i mówimy: "Ale jedzie! Zupełnie jakby go to nic nie kosztowało!". To znaczy, że artysta spędził dziesiątki godzin w domu na ćwiczeniach. Wtedy wychodzi na scenę, wszystko ma w małym palcu i może sobie wtedy pozwolić na interpretację, ale to już jest etap po bardzo wielu godzinach ćwiczeń. Tu jest podobnie" - tłumaczy.

Zapytaliśmy o uczestników nadchodzącej edycji programu Telewizji Polsat. Robert Janowski nie stawia na nikogo, ponieważ uważa, że "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to program, w którym każdy może zaskoczyć.

"Ten program nie jest o śpiewaniu piosenek. W mojej edycji był Adaś Zdrójkowski. Przecież on w życiu nie śpiewał! Ostatni raz śpiewał w przedszkolu, a jak zaśpiewał - szok. On sam był zdziwiony! I wcale nie był faworytem. Była z nami też Kasia Łaska - wokalistka przez duże 'w', która śpiewa chórki Pink Floydom. Da się wyżej? No ale to Adaś wszedł do finału i to zasłużenie. Tutaj każdy może wygrać" - zapewnia juror.

Na pytanie o zmiany w jury, Robert Janowski odpowiada tak: "Ten program polega wciąż na tym samym: są metamorfozy i trzeba te metamorfozy odpowiednio pokazać. Skład jury nie zmienia najważniejszych zasad, na których oparty jest ten program. To jest program rozrywkowy - pierwsza najważniejsza rzecz, to żebyście państwo po drugiej stronie mieli fun, żebyście się dobrze bawili, żebyście byli pozytywnie zaskoczeni i zachwyceni. Na tym to polega".

"My tam siedzimy z boczku, prawie nic nie robimy" - żartuje.

Nowy sezon "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zadebiutuje w Polsacie 3 marca (piątek) o godzinie 20:00.

