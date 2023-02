Wiosenna ramówka Polsatu w 2023 roku, to oczywiście kolejna edycja popularnego programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Po zmianach, jakie zaszły w ostatnim czasie w programie, nowym prowadzącym będzie Maciej Rock, a do grona jurorów dołączył Paweł Domagała.

Wśród uczestników, na ekranie zobaczymy m.in. Darię, Natalię Janoszek, Daniela Jaroszka czy Krzysztofa Ibisza, który odpowiedział nam na kilka pytań na temat programu.

Krzysztof Ibisz o udziale w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Nie da się zrobić tych postaci bez ciężkiej pracy

Krzysztof Ibisz po raz pierwszy przekona się, jak to jest być uczestnikiem programu, a nie jego prowadzącym. Zamierza jednak się świetnie bawić podczas produkcji programu Polsatu.

"To jest program dla zawodowych wokalistów, albo bardzo dobrze śpiewających aktorów. Ja nie jestem ani tym, ani tym. Pozostaje mi postawić na dobrą zabawę i zrobić wszystko, żeby nie popsuć państwu tych pięknych wieczorów" - żartuje gwiazdor.

Czeka go ciężka, ale jak sam mówi, wcale się tego nie obawia.

"Czuję się dziwnie, bo to nie moje buty. Fajnie, że będę mógł przeżyć takie emocje, które przezywają moi uczestnicy 'Dancing with the Stars. Tańca z gwiazdami'. Fajnie jest poczuć ten stres i takie emocje przygotowania. Po za tym jestem człowiekiem, który bardzo lubi ciężką pracę, praca jest dla mnie wartością, a tutaj nie da się zrobić tych postaci bez naprawdę bardzo ciężkiej pracy. Są próby wokalne, są próby choreograficzne. Zobaczymy, jakie postaci wylosuję. Najtrudniej będzie pewnie z postaciami kobiecymi, zwłaszcza ze śpiewaniem falsetem, a jest duża szansa, że taką postać będę miał" - mówi Ibisz.

Prezenter otrzymał nawet ciekawy prezent od producentów.

"Dostałem od produkcji dwie pary szpilek. Mówię: 'Po co mi szpilki? Przecież nie mam pierwszej postaci kobiecej'. Odpowiedzieli: 'Chris, chodź po domu. Na pewno ci się przyda' (śmiech)" - opowiada.

Krzysztof Ibisz wylosował już pierwszą postać i przygotowuje się do pierwszego odcinka programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Co sprawia mu największą radość podczas ćwiczeń?

"To, że kiedy zaczynam śpiewać i nagle czuję, że znam tę osobę i wyglądam jak ona, w sumie chodzę jak ona, mówię jak ona, zaczynam śpiewać jak ona. Nagle to słyszę i mówię: ‘No kurczę, napracowałem się, ale jest jakiś efekt'. I teraz mam nadzieję, że jeśli to wszystko połączę, to będzie fajna postać. Czy będzie? Nie wiem, bo to też jest stres, wyjście przed ludzi, ja nie śpiewam zawodowo. Pamiętam, że kiedyś w "Tańcu z Gwiazdami" miałem zatańczyć na początek programu 15 sekund i to mnie stresowało bardziej, niż poprowadzenie 2,5-godzinnego programu na żywo. Na pewno będzie stres, ale cieszę się, bo to są mega pozytywne emocje" - zapewnia.

Zastanawialiśmy się, w którego ze swoich muzycznych idoli chciałby się wcielić prezenter.

"Całą moją młodość moim idolem był Grzegorz Markowski z zespołu Perfect. Nie miałem plakatu nad łóżkiem, ale miałem wszystkie winylowe płyty. Ale on jest bardzo, bardzo trudny wokalnie, nie chciałbym go wylosować. Co da los, będę się starał robić najlepiej jak potrafię" - przekonuje Ibisz.

Czym zaskoczy nas program w nadchodzącej edycji?

"Mamy mniejsze jury, mamy nowego jurora, mamy nowe dekoracje, nową czołówkę, ale przede wszystkim chciałbym skupić się na tych swoich postaciach. Mam to przekonanie, że koncentracja jest wielką przyczyną sukcesu. Jak każdy z nas skoncentruje się na tym swoim kawałku - Kris Adamski na choreografii, Agnieszka Hekiert na naszych treningach wokalnych, my na tych naszych postaciach - i to wrzucimy wszystko do jednego garnka, to ugotujemy piękny program. Na tym się skupiam i ten efekt końcowy zobaczę dopiero w czasie emisji" - odpowiedział nam.

Nowy sezon "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zadebiutuje w Polsacie 3 marca (piątek) o godzinie 20:00.

