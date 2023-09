Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" oparty jest na hiszpańskim formacie "Your Face Sounds Familiar". Na antenie Polsatu święci triumfy od marca 2014 roku i wciąż bije rekordy oglądalności. W trakcie osiemnastu edycji show wystąpiły aż 143 gwiazdy nie tylko polskiej sceny muzycznej. Do 17. edycji programu byli zapraszani wyłącznie znani artyści.



Uczestników oceniają Małgorzata Walewska, Robert Janowski i Paweł Domagała. W roli choreografa przygotowującego gwiazdy do występu zadebiutował Maciej Zakliczyński, który zastąpił Krisa Adamskiego. W roli prowadzących występują Maciej Dowbor i Maciej Rock.



W jesiennej edycji występują Ewelina Flinta (finalistka pierwszej edycji "Idola"), 21-letni wokalista Kuba Szmajkowski (znany z "The Voice Kids"), 25-letnia aktorka Pola Gonciarz (znana z serialu "Na dobre i na złe"), Nick Sinckler (wokalista znany m.in z występów z Kayah czy Natalią Kukulską), aktor Jakub Gąsowski, aktor i wokalista Marcin Januszkiewicz (śpiewał m.in. u Piotra Rubika), aktorka i wokalistka Magdalena Kumorek (m.in. seriale "Samo życie", "W rytmie serca", "Przepis na życie") oraz Jagoda Szydłowska, która jest zawodniczką spoza show-biznesu.

"Twoja twarz brzmi znajomo": Jagoda Szydłowska jako Gwen Stefani. "Kolejna dycha!"

Jagoda Szydłowska jest trenerem personalnym, pływa, wspina się i oddaje się swojej pasji, jaką jest śpiewanie. Spełnia się także jako DJ, występuje na weselach i eventach. W programie Polsatu znalazła się jako laureatka castingu.

W pierwszym odcinku wcieliła się w Agnieszkę Chylińską i wykonała jej solowy przebój "Kiedyś do ciebie wrócę" . To wykonanie dało jej zwycięstwo. Po trzech odcinkach zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem 58 punktów. Prowadzi Kuba Szmajkowski (79) przed Nickiem Sincklerem (77).

W piątek na scenie pojawi się jako zaczarowana Gwen Stefani w utworze "What you waiting for".

"Ten występ to kolejna dycha. No co ja mam ci tu powiedzieć? Doskonała całość tego show, ty w tym wszystkim, taka zabawa... Tak jak rozmawiałaś z Maćkiem, że idziesz się pobawić, wyluzować... Jesteś kolejną dziś uczestniczką, która puściła się liny" - komentuje Robert Janowski.

"Twoja twarz brzmi znajomo": Magda Kumorek jako Pink. "Najlepszy występ"

Z dorobkiem 53 punktów Magda Kumorek zajmuje piątą pozycję w klasyfikacji generalnej. Po trudnym zadaniu wcielenia się w Michaela Jacksona tym razem wylosowała postać Pink i piosenkę "Trustfall". Amerykańska wokalistka jest byłą gimnastyczką, która przemyca na scenie swoje sportowe umiejętności.

"Z przyjemnością patrzyłem na ciebie, bo weszłaś i byłaś Pink. Nie widziałem Magdy, zniknęłaś za postacią. To jest najważniejsze zadanie w tym programie. To był twój najlepszy występ. Naprawdę" - ocenia Robert Janowski.