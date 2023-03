Nie dość, że Kasia Kołeczek zaśpiewała wielki polski przebój przykładając wielką uwagę do dykcji, to jeszcze wyglądała niemal identycznie jak Halina Mlynkova . W końcu sama była wokalistka Brathanków pojawiła się w studio!

Wideo youtube

Tak zakończył się występ Kasi Kołeczek, która wylosowała utwór zespołu Brathanki i pięknie wyśpiewała znany całej Polsce przebój "W kinie w Lublinie - kochaj mnie". Wejście oryginału na scenę okazało się niezwykle wzruszające dla obu pań, a to jeszcze nie koniec niespodzianek, bo Halinka Mlynkova usiadła potem w jury i oceniła występ Kasi.

Reklama

Zaczęła od pochwał dla wszystkich. "Chciałam bardzo podziękować za zaproszenie. Wszystkim wam gratuluję. Jesteście wszyscy niesamowici, że się w ogóle porywacie na coś tak ogromnego. Zawsze was podziwiam, jak to oglądam, ze jesteście w stanie tak szybko przygotować i tak perfekcyjnie. Wielkie brawa dla wszystkich" - powiedziała ze sceny Mlynkova.

Zdjęcie Halina Mlynkova i... Halina Mlynkova (w jej roli Kasia Kołeczek) / materiały prasowe / materiały prasowe

Następnie przeszła do oceny występu Kasi: "Ja miałam wrażenie, że cofnęłam się o 20 lat. Zbyszek Książek, który napisał tekst, zrobił to specjalnie, żeby to był taki językołamacz. Natomiast ty byłaś cudowna. Pamiętam siebie dokładnie taką. Byłaś cudna absolutnie. Dziękuję!" - komplementowała Kasię Kołeczek w swojej roli.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Kasia Kołeczek „łamie język” jako Halina Mlynkova! Polsat

"W kinie w Lublinie - kochaj mnie" - znasz tekst tej piosenki?

Tekst piosenki jest znany właśnie z wielu "łamiących język" fragmentów - tym bardziej było to duże wyzwanie dla Kołeczek. Wiele osób błędnie śpiewa refren: "W kinie, w Lublinie - kochaj mnie/ W maju, w tramwaju - kochaj mnie/ Nie marudź, nie szlochaj, ale z całej siły kochaj".

W oryginalnej wersji śpiewająca tekst chce, by kochać ją "W Kłaju, w tramwaju", a nie w maju. Przez lata niektórzy nie zdawali sobie z tego sprawy! Kłaj to miejscowość położona w województwie małopolskim, a w samym utworze pada wiele nazw innych miast i miasteczek, m.in. Ustka, Lwów, Gródek, Ketrzyn czy Marwałd oraz Gętlewo.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dwie Haliny Mlynkove w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”! Polsat

Sprawdź tekst do piosenki "W kinie w Lublinie - kochaj mnie" w serwisie Teksciory.pl!

Kolejny odcinek programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" już w piątek 31 marca o godzinie 20:05 w Polsacie.