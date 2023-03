NIEZWYKŁA METAMORFOZA ŁAMACZA DZIEWCZĘCYCH SERC

Twoja Twarz Brzmi Znajomo

Znany z nastrojowej ballady do filmu "365 dni" młody wokalista Oskar Cyms do tej pory swoim niezwykłym talentem i wrażliwością zdobywał raczej dziewczęce serca. Po ostatnim odcinku programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wszystko może się zmienić, a do grona wielbicieli Oskara może dołączyć grono męskie.