Krzysztof Ibisz triumfował w pierwszym odcinku nowej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wcześniej prezenter brawurowo wcielił się w Macieja Maleńczuka, a teraz miał nieco trudniejsze zadanie.

"Trzy minuty temu cała Polska czekała na ten występ" - mówił o pierwszym występie Ibisza w programie Robert Janowski. "Ciężko jest podrobić barwę Macieja Maleńczuka, więc wiadomo, że nie był to stuprocentowy Maleńczuk, ale kompletnie mi to nie przeszkadzało. W zadaniu aktorskim - dyszka" - podsumował.

Występ spodobał się równiez Pawłowi Domagale. "A ja się cieszę, że żyję w tych samych czasach co Krzysztof Ibisz. Jestem zachwycony, chciałem zrobić coming out i przyznać publicznie, że kocham Krzysztofa za dystans. Wierzcie mi, że nikt w polskim show-biznesie nie ma do siebie takiego dystansu jak on" - mówił.

Reklama

Czy teraz będzie podobnie, a jurorom i uczestnikom przypadnie do gustu jego przemiana?

Krzysztof Ibisz podbija scenę jako Wierka Serdiuczka!

Ibisz wsiadł do windy i zniknął, bo na scenie pojawił się ktoś inny - Wierka Serdiuczka!

Zdjęcie Wierka Serdiuczka? Nie, to Krzysztof Ibisz! / Polsat / materiały prasowe

Serdiuczka, to przebranie Andrija Mychajłowycza Danyłko, ukraińskiego piosenkarza, aktora komediowego i drag queen. Z pewnością w swojej roli i stroju z Eurowizji 2007 w niczym nie przypominający prezentera Polsatu.

A jednak to Krzysztof Ibisz! Na taki występ nikt jednak nie był przygotowany. Piosenka, która podbiła konkurs Eurowizji zajęła ostatecznie drugie miejsce w 52. odsłonie konkursu. W "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" "Dancing Lasha Tumbai" zelekryzowała wszystkich.

Zobacz fragment występu!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Ibisz w zaskakującej przemianie. Wcielił się w Wierkę Serdiuczkę! Polsat

Cały występ będzie można obejrzeć w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" w piątek 10 marca o godzinie 20:05 w Polsacie.

______

Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" pojawił się na antenie Polsatu ponad 8 lat temu i od razu zdobył liczne grono wiernych fanów. Fanpage programu ma ponad 393 tysięcy obserwujących, a dla portali internetowych metamorfozy gwiazd to wciąż jeden z gorętszych tematów. W trakcie emisji show od pierwszego odcinka Polsat jest niezmiennie liderem rynku w obu grupach audytoryjnych.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to produkcja, o udziale w której marzy niejeden artysta. Dołączenie do grona uczestników jest nobilitacją i szansą na zdobycie choreograficznych. Dotychczas w show uczestniczyło ponad 100 gwiazd polskiej sceny muzycznej, teatralnej i filmowej.

Wierka Serdiuczka i jej przygoda z Eurowizją

Pierwszą próbę podbicia Eurowizji Danyłko ze swoim alter ego podjął w 2004 roku. Jednak wycofał się z eliminacji, gdyż termin finału zbiegł się z koncertami promującymi płytę "Czita Dita".

2 lata później Danyłko po raz drugi postanowił dostać się na Eurowizję jako Wierka. I tym razem się udało. Ukraińska draq queen z piosenką "Dancing Lasha Tumbai" zwyciężyła eliminacje do Eurowizji, a następnie zadziwiła całą Europę.

Słowa "Lasha Tumbai" według autorka piosenki miały oznaczać w języku mongolskim "bitą śmietanę". Oczywiście nie była to prawda, a słowa wykorzystano, gdyż były podobne do "Russia Goodbye" (miało to być nawiązanie do Pomarańczowej Rewolucji, która odbyła się tam 2 lata wcześniej).

Na scenie Wierka wystąpiła w błyszczącym się, srebrnym kostiumie, a jej głowę zdobiła ogromna sowiecka gwiazda. Serdiuczka w Helsinkach zajęła ostatecznie drugie miejsce zdobywając 235 punktów.

Danyłko za strój swojej postaci otrzymał za to inną nagrodę - im. Barbary Dex, czyli najgorzej ubranego wykonawcy konkursu.



Wideo Verka Serduchka - Dancing Lasha Tumbai

W kolejnych latach o Wierce było już dużo ciszej. W 2019 roku przypomniała o sobie na Eurowizji w Tel Awiwie, gdy zaśpiewała utwór Netty "Toy". Po wybuchu wojny w Ukrainie w 2022 roku Danyłko opublikował apel do swoich rodaków.

"Wynocha, wynocha, wynocha! Walczymy i nie tracimy serca! Nigdy nie damy pokonać tej fałszywej inwazji naszej prawdzie. Pomagajmy armii, pomagajmy obrońcom i sobie wzajemnie!" - napisał i opublikował zdjęcie ze środkowym palcem.