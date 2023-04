Do tej pory Daria nie wygrała jeszcze żadnego odcinka trwającej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" , ale regularnie zbiera sporo punktów. W klasyfikacji generalnej po siedmiu odcinkach zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem 136 punktów. Prowadzi Julia Kamińska (155) przed Oskarem Cymsem (148).



Najwięcej pochwał Daria (znana przede wszystkim ze swojego przeboju "Paranoia") zebrała w poprzednim tygodniu, kiedy to wcieliła się w Sarah Brightman . Przed kolejną metamorfozą miała jednak wielkie obawy, bo wokalistka wylosowała amerykańskiego rapera Nelly'ego .

"Ja wstanę, bo wbiło mnie trochę w fotel. Daleko od Sary Brightman z ostatniego odcinka. Znakomicie, jestem zachwycona całym twoim przeobrażeniem, tym, że od razu ruszałaś się jak chłopak. Po prostu weszłaś w postać idealnie. Nie wiem, jak blisko był głos oryginału, ale miałaś głos, może nie męski, ale chłopięcy. W ogóle ani na chwilę nie straciłaś kontroli nad tą barwą" - komplementowała Małgorzata Walewska.

"To, że czysto intonacyjnie to może tu akurat nie jest jakimś wyczynem, natomiast rytmicznie wyjątkowo. I miałaś w ciele cały czas puls w środku. Weszłaś w rytm i rytm wszedł z wzajemnością. Jestem zachwycona tym występem" - dodała jedna z trzech jurorów show Polsatu.

Daria i jej wielki przebój "Paranoia"

Pochodząca z Mikołowa Daria Marx naprawdę nazywa się Daria Marcinkowska. W październiku 2022 r. skończyła 26 lat. Początkowo marzyła o tym, aby zostać śpiewaczką operową. Ostatecznie jednak zrezygnowała z tego pomysłu na rzecz kształcenia muzycznego w Anglii.



"Nauka w London College of Music była lekcją życia i dowód na moją determinację. Trwała pięć lat i całkowicie wyłączyła mnie z życia towarzyskiego" - mówiła w jednym z wywiadów Daria.

Widzowie mieli okazję poznać bliżej Darię w 10. edycji "The Voice of Poland", gdzie dotarła do etapu bitew. Przełomowy okazał się dla niej 2021 roku. To wtedy światło dzienne ujrzały single "Love Blind", a przede wszystkim "Paranoia", z którą Daria podbiła listy przebojów. To z nim również walczyła o Eurowizję, zajmując podczas preselekcji drugie miejsce.