Trudno uwierzyć, ale to już 19. edycja programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Tym razem występy uczestników ocenia jury w składzie Małgorzata Walewska, Paweł Domagała i Robert Janowski. Pierwszy odcinek wygrała wyłoniona w castingu Jagoda Szydłowska, jedyna uczestniczka spoza show-biznesu. Tuż za nią uplasował się piosenkarz Kuba Szmajkowski.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": kim jest Kuba Szmajkowski?

Kubę Szmajkowskiego poznaliśmy w 2018 roku, kiedy wystąpił w pierwszej edycji programu "The Voice Kids" Wybrał wtedy drużynę Dawida Kwiatkowskiego i dotarł do finału. Piosenkarz urodził się w Międzyborowie 24 kwietnia 2002 roku, dziś ma 21 lat. Tam przez kilka lat grał w siatkówkę w klubie LKS Wrzos Międzyborów, ale zawsze kusiła go muzyka. Ma młodszą siostrę, Aleksandrę, która mocno kibicuje bratu we wszystkim, co robi.

Kuba Szmajkowski udowodnił, że występy w programach telewizyjnych to nie tylko możliwość pokazania swoich umiejętności, ale również inspirujące spotkania z ludźmi. Po zakończeniu "The Kids Voice" razem z trzema kolegami poznanymi w programie założył boysband 4Dreamers. Grupa działała od 2018 do 2021 roku i wydała dwa albumy studyjne. Płyty były nominowane do Fryderyków.

Po rozwiązaniu zespołu Kuba Szmajkowski rozpoczął karierę solową. Wydał m.in. single "Nieskończone", "Lovesick", "You Do Me", "Do The Dance" i "Pocałunek słońca". Wykonuje muzykę pop i dance.

Kuba Szmajkowski: przygoda z Eurowizją

Kuba Szmajkowski nie ukrywa, że występ w konkursie Eurowizji od zawsze był jego marzeniem. To marzenie starał się spełnić kilka razy. W 2019 roku uczestniczył w ceremonii otwarcia Eurowizji Junior. Dwa lata później wziął udział w preselekcjach krajowych do Eurowizji 2022. Zajął czwarte miejsce wykonujący utwór "Lovesick".

W 2023 roku Kuba Szmajkowski znów próbował swoich sił w krajowych preselekcjach do Eurowizji. Tym razem zajął ósme miejsce z piosenką "You Do Me". Jak sam przyznaje, Eurowizja wciąż go fascynuje, co przyznał w rozmowie z Plejadą:

Eurowizja od zawsze była i jest moim ogromnym marzeniem. Super by było wystąpić na tak ogromnej scenie i dać się poznać szerszej publiczności. Pracuję nad nowym materiałem muzycznym, który już niedługo ujrzy światło dzienne. Jeśli jeden z nowych utworów miałby szansę sprawdzić się w nadchodzącym Konkursie Piosenki Eurowizji, to z wielką chęcią wezmę udział w Krajowych Eliminacjach.

Choć pojawiły się plotki o tym, że jego singel "Pocałunek słońca" ma się pojawić w najbliższych krajowych preselekcjach, Kuba Szmajdziński jak na razie je dementuje.

Jak spędza wolny czas Kuba Szmajkowski? Sport, przyjaźń i zwierzęta

Kuba Szmajkowski nie porzucił całkowicie sportu na rzecz muzyki. Wciąż chętnie uprawia jogging i spędza czas na boisku. W wolnych chwilach spotyka się z przyjaciółmi i z ukochaną młodszą siostrą.



Wokalista uwielbia spędzać czas na łonie natury. Tak się relaksuje po koncertach i pracy w studio. Jak wyznał portalowi eurowizja.org, natura i kontakt ze zwierzętami były dla niego ratunkiem w trudnych chwilach:

Bardzo pomogło mi dużo spokoju wewnętrznego, który zyskałem poprzez kontakt z naturą, moim psem i ... końmi. Uwielbiam jeździć konno, nie mam na to zbyt dużo czasu, ale te zwierzęta dają taki niesamowity spokój, który aż bije od nich. To mega pomaga. Może to nie jest terapia, ale taka odskocznia. Polecam! Kuba Szmajkowski dla eurowizja.org.pl

Choć Kuba Szmajkowski ma wiele fanek, nie zdradził nigdy, czy jest w związku.

"Twoja Twarza Brzmi Znajomo": Kuba Szmajkowski zachwycił jurorów

Kuba Szmajkowski w pierwszym odcinku show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zajął drugie miejsce. Wcielił się w Justina Haywarda z zespołu The Moody Blues i wykonał piosenkę "Nights in White Satin". Popowy wokalista obawiał się występów w starszym i rockowym repertuarze. Poradził sobie jednak świetnie i zachwycił jurorów brzmieniem głosu i dojrzałością sceniczną.

W drugim odcinku programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Kuba Szmajkowski znów stanie przed wyzwaniem. Tym razem wcieli się w postać czarnoskórego rapera, Kendricka Lamara. Jak popowy wokalista poradzi sobie z hiphopowym materiałem? Okaże się w piątek o 20:05 w Telewizji Polsat.



