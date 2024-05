Za nami wielki finał programu "Twoja twarz brzmi znajomo. Najlepsi" . Zwycięzca - Filip Lato - po raz pierwszy został wybrany głosami telewidzów.

Maria Tyszkiewicz, która zajęła czwarte miejsce, wcieliła się tym razem w Palomę Faith w jej przeboju "Only Love Can Hurt Like This" ( sprawdź! ).

"Wybrałam ten utwór, bo ta kompozycja sama w sobie jest po prostu rozdzierająca serce" - podkreśliła Maria Tyszkiewicz.

"Miałaś bardzo dużą konkurencję przez to, co się działo dookoła. Nie można było się zdecydować, gdzie jest centrum uwagi" - Małgorzata Walewska zwróciła uwagę na deszczową inscenizację. "Jako artystka, jako Paloma Faith, weszłaś, wiedząc, jak masz to zrobić. Zaśpiewałaś to na najwyższym poziomie" - dodał Robert Janowski. "Stałaś się artystką dojrzałą. Bardzo ci serdecznie dziękuję za te wzruszenia, bo jesteś wspaniała" - zakończył oceny jurorów Piotr Gąsowski.



Występ Marii Tyszkiewicz trafił do samej Palomy Faith, która udostępniła fragment w mediach społecznościowych. "Uwierzcie w to lub nie, ale to nie jestem ja. HAHAHA, wow!" - napisała brytyjska gwiazda.

"Twoja twarz brzmi znajomo. Najlepsi": Kim jest Maria Tyszkiewicz?

Polska aktorka, wokalistka i autorka tekstów urodziła się 19 kwietnia 1991 r. w Warszawie. Od wielu lat związana jest z Teatrem Studio Buffo, w którym występowała m.in. w musicalu "Metro". W 2016 roku zaproszono ją do udziału w szóstej edycji programu Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo", który ostatecznie wokalistka wygrała, wcielając się się w trakcie kolejnych odcinków m.in. w Michała Szpaka i Dodę.

Na początku czerwca 2020 r. światło dzienne ujrzał jej debiutancki album "Ufam sobie", który stworzyła z cenionymi producentami i tekściarzami (m.in. Ras z grupy Rasmentalism, Michał "Mamut" Sarapata, Wishlake). Promowały go utwory "Miasto" ( sprawdź! ), "Chodź" ( posłuchaj! ), "Deszcz" ( posłuchaj! ) i "Let Me In".